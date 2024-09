Fey, ‘la reina de los divorcios’, ¡se casó tres veces!

Fey ha sido una figura icónica de la música pop en español durante décadas. Su voz inconfundible y su carisma la han convertido en una de las artistas más queridas por el público. Pero más allá de su exitosa carrera musical, la vida amorosa de Fey ha sido objeto de gran interés por parte de sus fans y los medios de comunicación.

Fey ha mantenido una actitud abierta y sincera al hablar de sus relaciones sentimentales. Ha reconocido públicamente que ha experimentado los altibajos del amor, y que ha aprendido valiosas lecciones de cada una de sus experiencias.

Fey se autoproclama como la ‘reina de los divorcios’

Por eso en un encuentro con los medios de comunicación se autodenominó “la reina de los divorcios”. Al preguntarle sobre su vida amorosa, pues aseguró que este mote lo porta con orgullo.

“¡Ay!… La reina de los divorcios’, dijo y continuó: ‘Yo feliz… Me encanta el amor. Me encantan las parejas. Me encantan los matrimonios. Lo demás, pues no tanto, pero también pasa. También lo sé. Ya lo sé lidiar. Sé dar consejos”. Fey

Fey ¿catadora de emociones?

La cantante en la misma entrevista aseguró que su alma libre se debía a que “le gusta experimentar nuevas emociones” pues asegura que solo hay una vida y “hay que vivirla”. Para la cantante de “Media naranja” es mejor decir: “Lo viví, a ver, check, check’. Y no: ‘Ay no, pues no hice nada. Ay, no, no viví’. Pues ¿para qué viniste mija? A ver otra vez, de regreso, vas”.

Al preguntarle si tenía pareja la cantante aseguró que no y dio sus razones.

Fey “Amo la vida. No estoy con una pareja, pero creo que estoy en ese momento donde no quiero estar con una pareja porque estoy totalmente encontrando mis balances, sanando toda mi parte de relaciones personales, para que el día de mañana, cuando encuentre a alguien, entrar y comenzar con el pie derecho desde un lugar bonito, respetuoso”.

Para finalizar, la cantante reaccionó sobre la supuesta referencia que hacen de ella en la película de ‘Technoboys’ de Luis Gerardo Méndez y Karla Souza, en cuanto a su relación amorosa con Mauri Stern el exmagneto.

“Si no hablan de ti, no existe una historia. Que digan lo que quieran, mientras digan algo, dirían por ahí: ‘Mientras hablen, que hablen”, concluyó.

Fey: Un historial amoroso turbulento

La cantante mexicana Fey ha tenido una vida amorosa bastante movida. A lo largo de los años, se ha casado y separado en varias ocasiones. Sus relaciones más conocidas han sido con figuras importantes de la industria musical como Mauri Stern, quien era integrante del grupo Magneto.

Mauri Stern

La relación entre Fey y Mauri (1993 a 2002) parecía indestructible, pero todo cambió cuando él se convirtió en su representante. La cantante reveló que Mauri se enfocó tanto en su carrera que descuidó su vida personal, lo que finalmente llevó al fin de su matrimonio.

Federico Traeger

Federico Traeger fue su segundo esposo de 2004 al 2007. Sin embargo, tras su separación Fey aseguró que nunca se enamoró de él.

Alonso Orozco

Alonso Orozco fue el tercer esposo de Fey de 2010 a 2014. Fruto de su amor Fey tuvo una hija, Isabella. Lamentablemente, la pareja se separó tres años después.

Lenny de la Rosa

Lenny de la Rosa fue uno de los amores que aunque no llegó al altar con Fey si vivieron un tórrido romance en 2015. Se sabe que su amor termino por una infidelidad, Fey lo corrió de su casa y al negarse hubo violencia, la cantante no quiso darle más foco al asunto y decidió no hablar más al respecto.

Salvador Zerboni

En 2021, Fey reveló tener una nueva relación en el Día del Amor y la Amistad. Aunque al principio se sabía poco, más tarde el actor confirmó que salieron, pero no fue algo serio. Se rumora que Salvador la engañó con su ex, aunque esto no ha sido confirmado. Finalmente, su ruptura fue anunciada