Filtran video del Mimoso y su esposa en fuerte discusión tras denuncia de v!ol3cia doméstica

Luis Antonio López, mejor conocido como el Mimoso, sigue dando de qué hablar, luego de que su esposa, María Elena Delfín levantara una denuncia en su contra por presunta v!ol3ncia física, psicológica y emocional.

El excantante de la Banda el recodo negó todas las acusaciones en su contra y aseguró que esta situación tiene intereses económicos de por medio.

Ahora en redes sociales se filtró un video de una fuerte discusión entre el músico de regional mexicano y María Elena Delfín. El clip aparentemente fue grabado por el Mimoso. Sin embargo, el video fue recuperado por el programa “En shock”.

Ve: Conductor de Uber acusado de agredir a Adriana Fonseca da su testimonio y comparte video

En el video a penas unos minutos se puede escuchar a la pareja pelear por el contenido de un teléfono celular y una pulsera que el cantante lleva presunta puesta.

El cantante le dice a su expareja que quiere su celular, que ella trae en las manos revisando. La mujer le responde que quiere la pulsera que trae pues, ya que piensa que lo traía “endemoniado”.

En el video no se puede apreciar bien. Sin embargo, al parecer forcejearon pues María Elena quería quitarle la pulsera al Mimoso. El clip termina abruptamente por lo que se desconoce qué más sucedió en la discusión.

Hasta el momento, ni el Mimoso ni María Elena Delfín se han pronunciado respecto a este clip.

Te puede interesar: Frida Sofía estará dentro de ‘La casa de los famosos'; Telemundo ha confirmado su participación.

Por otra parte, María Elena Delfín dio una entrevista para el programa “Hoy”, en la cual reiteró las acusaciones y aseguró que fue agredida físicamente en varias ocasiones por el cantante.

María Elena Delfín

“Sí sucedió el apartarme de los brazos, aventarme sobre una puerta, el corretearme, el seguirme jaloneando; no midió su fuerza, definitivamente no midió su fuerza y el ahorcarme sin querer… al grado de decirme ‘No me hagas hacer algo de lo que yo me pueda arrepentir’”.