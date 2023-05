Filtran video donde el equipo de Maluma habría insultado al público mexicano: “Gente estú...”

Maluma hizo historia por primera vez, el pasado 26 de abril, en la Feria de San Marcos en Aguascalientes, donde más de 32 mil personas acudieron al sitio para verlo.

Recientemente, Maluma arribó en México para así llevar a cabo una presentación inolvidable para sus fans en Aguascalientes, ya que propinó un gran concierto en la Feria de San Marcos 2023, donde más de 32 mil personas asistieron para poder escuchar sus mejores éxitos.

Como era de esperarse, innumerables asistentes al concierto quedaron satisfechos con el gran show que propinó el colombiano; sin embargo, hubo una situación que desató indignación en redes sociales.

Maluma disfrutó de su viaje a la CDMX y externó lo mucho que extrañaba estar en tierras aztecas. / Instagram: @maluma

Si bien, en diversos lugares, los fans madrugan y hasta acampan en la sede de la presentación, para poder obtener un buen lugar o boletos, para ver de cerca a su artista favorito, aspecto que sucedió con Maluma; no obstante, a su equipo esta acción podría significar absurda.

Dado que en un video filtrado en redes sociales, el equipo del cantante no habría temido en externar su parecer ante lo ya mencionado, por lo que presuntamente despotricaron contra los fans mexicanos, ya que mientras avanzaba el automóvil de Maluma entre la multitud, supuestamente se escucha como alguien dice: “"Estuvo bueno el camping toda la noche, gente estú…”.

Este fue el momento:

Esta situación causó molestia en la red, pese a que Juan Luis Londoño presumió en redes lo bien que la pasó en Aguascalientes, ahora fue arduamente criticado por estas supuestas declaraciones.

“Qué poca, si no fuera por los fans, ellos tampoco tendrían trabajo”, “Pero bien que vienen aquí, ¿verdad?”, “Es por eso que a estos artistas no se les debe idealizar”, “Tus fans no nos merecemos este tipo de comentarios”, fueron algunas reacciones.

Maluma no ha reaccionado a tal polémica; sin embargo, usuarios exigen disculpas. / Instagram: @maluma

Sin embargo, hubo quienes defendieron al artista y externaron que en el video no insultan a los mexicanos, ya que se confunden las palabras, pues las verdaderas declaraciones fueron: “Gente que hizo fila”.

Hasta el momento, Maluma no ha propinado reacción ante esta supuesta y grave situación; sin embargo, usuarios esperan una respuesta rápida del cantante, aclarando esta polémica o bien pidiendo disculpas.