Franco Escamilla explota ante las burlas hacia su familia por haber apoyado a Adrián Marcelo y se deslinda

Franco Escamilla ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. Tras burlarse de la crisis de ansiedad que tuvo Arath de la Torre hace algunas semanas en ‘La casa de los famosos México’, los internautas comenzaron a hacer chistes sobre una integrante de su familia.

Recordemos que, durante la quinta gala de eliminación, Arath tuvo un fuerte enfrentamiento con Adrián Marcelo, quien hace poco abandonó voluntariamente la competencia tras su participación plagada de comentarios violentos para denigrar a sus compañeros. En la discusión del influencer y de la Torre, el primero aseguró que Arath no tenía necesidades económicas y le sacó a relucir deudas fiscales.

Pese a que el también actor reaccionó de manera tranquila, poco después se quebró al ver un video de sus hijos y, entre lágrimas, pidió su salida, pues se dijo harto de los “golpes bajos”. Afortunadamente, lograron calmarlo y al final decidió seguir en el reality.

Cómo era de esperarse, esta situación no pasó desapercibida. Si bien la gran mayoría de los internautas se solidarizaron con el histrión y culparon a Adrián por lo ocurrido, los comediantes, Franco Escamilla e Iván ‘la Mole’, no han dudado en respaldar al regiomontano. “Recrearon” la crisis de Arath a modo de burla.

Franco Escamilla defiende a su familia

Tras toda esta polémica, Franco rompió el silencio y, a través de un video para redes sociales, señaló que Arath, al también ser “comediante”, entiende que hay un “código no escrito” entre el gremio que permite “hacer chistes” entre ellos.

Asimismo, se dijo sumamente molesto por los comentario que internautas han hecho sobre su familia, afirmando que eso no era “humor negro”.

“A lo mejor ustedes creen que ese es un ataque de ansiedad. Yo me reí y le seguí la broma a un compañero y después empezaron a insultar a mis hijos, y la excusa que daban era: es humor negro. No, no sabes ni cuál es el humor negro”. Franco Escamilla

También señaló que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, él es alguien noble que ayuda a las personas.

“Quisiera ver que apoyaran como yo he apoyado. No tienen idea la cantidad de instituciones que apoyan a gente que busca a sus hijos, que apoyan a niños en situación de desgracia… Hemos apoyado a instituciones que apoyan a los trans que están retirados ¿Qué has hecho tú, hijo de tu p… madre, más que mandar un tweet deseando buenas cosas?”, concluyó.

Franco Escamilla es neta la misma mierda que Adrian Marcelo; de verdad.



El mismo discurso de "yo ayudo asociaciones, ayudo trans, gays, pobres"



NO MAMES.



— Lolita Marcela 🍌 (@LolitaPlatan0) September 6, 2024

Franco Escamilla se “deslinda” de Adrián Marcelo

En medio de todas las críticas que ha recibido su familia por haber manifestado apoyo a Adrián Marcelo, Franco Escamilla aseguró que el influencer no era su amigo y simplemente lo “respeta” como un compañero más de trabajo.

“Me empieza a llover ‘hate’ que porque yo soy amigo y apoyo a Adrián Marcelo. A ver ¿cuándo put** nos han visto a mí y a Adrián Marcelo juntos? Espero que la gente que me sigue, lo sabe. Máximo respeto porque es amigo de mi compadre, Iván (‘la Mole’), pero no somos amigos, ni tampoco lo estoy apoyando, ni a él ni a nadie”, indicó en su pódcast ‘La mesa reñoña’.

Con estas declaraciones, el cómico pone un alto a los comentarios en contra suya y de su familia, dejando en claro que ya no quiere que se le involucre más con Adrián.

