Frida Sofía apoya a Ferka en su pleito con Christian Estrada: “está peleando por su familia”

En 2018, Frida anduvo con el modelo, de 34; él fue pareja de Ferka, de 36, de 2020 a 2022, etapa en la que se convirtieron en papás.

Fue el 3 de septiembre del año pasado cuando María Fernanda Quiroz, de 36 años, mejor conocida como Ferka, dio por terminada su relación con Christian Estrada, de 34, tras poco más de dos años de estar juntos. Posteriormente, en noviembre de 2022 lo demandó por pensión alimenticia y desde ese momento ambos se han enfrascado en un sinfín de dimes y diretes, en los que ella asegura que él no mantiene a su familia, y Christian refiere que no lo dejan acercarse para cumplir como papá.

Ante esto, hablamos hasta Miami con Frida Sofía, de 31 años, quien en 2018 fue pareja de Christian y aunque en su momento le advirtió a Ferka quién era este hombre, ahora se solidariza con ella y le envía por nuestro medio un sentido mensaje.

-Frida, ¿qué opinas del pleito entre Ferka y Christian Estrada por su familia?

“Siempre dije lo que iba a pasar. Cuando él andaba conmigo insistía en tener un hijo que porque él no tenía papá, pero eso no es como una razón para traer a alguien al mundo y más no teniendo tú un ejemplo. Aparte necesitas un trabajo para mantenerlo, pero el tenerlo conmigo iba a ser la lotería para él con su suegris (Alejandra Guzmán) y acá yo de su pend%$#”.

Con Frida tuvieron una relación de cinco meses. Ella dice que él solo busca fama. / Archivo TVNOTAS

-¿Pasaste momentos difíciles con él?

“Se los dije llorando cuando aborté hace cuatro años: ‘Se largó nueve días’. Cuando le dije lo del embarazo, él me respondió: ‘Ya voy para allá’, nueve días y nada, y todavía subía sus pi&%$#& historias celebrando Año Nuevo, no saben qué dolor, entonces sí sé cómo es él de indiferente y le valen ma$#& los sentimientos de una mujer”.

-Él aseguró que le robaste la oportunidad de ser padre...

“No hay hijo y no por mí, sino porque yo no le iba a hacer eso a un alma inocente; no puedo traer a alguien a sufrir. Un bebé es algo tan precioso y delicado, que no se juega con eso, créanme que me dolió mucho abortar, pero como él es así de cu&%$#, dije: ‘¿Qué va a hacer?’, me puse a pensar como él y dije: ‘No, con él no’”.

En 2020, cuando Christian y Ferka iniciaron su relación, Frida le mandó un mensaje a la actriz a través de nuestra página, a lo cual Ferka respondió. / Archivo TVNOTAS

-¿Te reflejas en lo que actualmente está viviendo ella?

“Totalmente, y por eso terminé con mi embarazo y lo escribí en un post, puse: ‘no soy asesina cu&%$#, soy consciente’. Ahora tres años después, lo mismo que quería hacer conmigo, lo está haciendo con alguien que no tiene una mamá famosa ni de dónde sacarle dinero, pero bueno, en su momento ahí lo estaba defendiendo tristemente a capa y espada”.

El 8 de mayo de 2023, Ferka dio a conocer que Estrada seguía sin darle un pago de la manutención. / Archivo TVNOTAS

-Tú se lo advertiste durante mucho tiempo, ¿no?

“Y no solo fui yo, salieron varias exnovias de este tipo (Ally Dillon y Sofía Romita). En lo personal, a mí me daría asquito salir con alguien que anduvo con la hija y después con la mamá (en su momento, Christian se dejó ver con Alejandra Guzmán), le creas o no, ahí están las imágenes y guácala, entonces desde ahí la ca%$, porque ella sabía de todo esto, que tú te tapes los ojos, pues no sirve así”.

Frida Sofía reflexionó que ella pudo haber pasado por lo que hoy vive Ferka. / Archivo TVNOTAS

-Tal vez porque estaba enamorada en su momento no lo entendió…

“Ella se cegó por amor, o no sé, pero si ves que meten el cuchillo al enchufe y se electrocutaron varias, ¿por qué piensas que a ti por alguna razón no te va a pasar nada?, no entiendo. Lo triste de este caso es que cuando me peleé con él, solo éramos él y yo, y acá ya existe una familia y es triste por los gritos entre los padres y todo eso”.

-Es una situación muy difícil...

“Y te lo digo porque yo pasé por cosas muy similares de pequeña y según el entorno en el que creces vas agarrando actitudes y acciones que ves de tus padres. Me acuerdo de que cuando llegué al internado, me le iba a golpes a todos por cualquier cosa, tal como lo aprendí en casa”.

-Hace unos días Christian salió en varios programas pidiendo que le deje ver a su familia, ¿qué opinas?

“Él siempre es la víctima, ¿cuándo no lo ha sido?, o hablando de sus supuestos proyectos, ¿cuáles proyectos?, y todavía le dicen ‘actor’, qué ofensa para los que de verdad lo son. Siento que él vive como en un reality show y se la cree, de ‘ven y grábame’, me da mucha risa. ¿En qué película o novela ha salido? Es tremendo actor, pero de la vida, es como un virus, está de película”.

Ahora Christian está iniciando una relación con la actriz Alicia Machado. / Archivo TVNOTAS

-Ella dice que no le da manutención, ¿qué opinas?

“Es que si quieres ver a tu familia, pues también paga manutención, exige, pero cumple con las obligaciones. Un hijo cuesta, no solo económicamente, sino también mentalmente y veo que ella trabaja un buen, imagino la presión que debe tener ante tanto señalamiento, pero veo que lo ha manejado bastante bien, está saliendo a trabajar para proveer, mientras que él está ma%$# ve%$ como siempre, que es lo único que sabe hacer, entiéndase como se entienda, o ¿de dónde sale el dinero que gasta?”.

En un comunicado expresó: “Contrario a lo que él ha afirmado en varios medios y hasta ahora no ha probado, no aporta para su manutención. Solo en tres ocasiones le ha mandado regalos y en la última mandó pañales y leche a punto de caducar”. / Archivo TVNOTAS

-Tú siempre te has caracterizado por apoyar a otras mujeres...

“Siempre, y nunca la criticaré, no se vale lo que está viviendo porque a él no le importa y a ella se ve que sí le importa su familia, que es lo que debería mantener este pe&$#&?Ç. Lo único que él busca es fama, le vale ma&%$ lo demás, ya lo dijo esta chava y yo sí le creo porque a mí me hacía lo mismo, le valió lo del aborto, no le importó, y ahora que haga lo mismo ya teniendo una responsabilidad más y que se ponga los moñitos, no le queda, por eso entiendo el coraje de esta chava”.

-¿Qué opinas actualmente de ella?

“La verdad es que mis respetos para Ferka porque la chica es supertrabajadora, muy bien por ella. Se amarró los ovarios y ahí está peleando por su familia, ya se dio cuenta del tipo de mi$%$# que es este ca&%$& y de lo que es capaz y se puso las pilas, entonces me quito el sombrero, se ve que es buena madre y le ha tocado difícil. No entiendo cómo no hizo caso a la primera, pero muy su problema, cada quien la ca#$ a su manera, a su tiempo y todos nos equivocamos”.

-¿Crees que ya haya entendido el porqué de las advertencias sobre Christian?

“Sé que ya entendió que se le advirtió, tarde, pero lo hizo, aunque tampoco se lo tienen que repetir como si fuera canción. Creo que lo piensa todos los días y no es la única que se ha equivocado, además lo importante es que se está poniendo las pilas, sobre todo por su familia. Reconozco a una guerrera cuando la veo y ella es ch%#&%$@, tal vez para el amor es pe#%$&?, pero, pues, yo igual, también me pasó”.

-¿Y de él qué opinas?

“Que ahora está usando su papel de papá preocupado como carnada para la prensa y hacer sufrir a esta mujer. Lo más cab$#& es que dice: ‘Soy todo un caballero’, con actitudes narcisistas y psicópatas. Cada que habla lo hace como idiota, es un payaso que se siente estrella, necesito saber qué se mete porque está muy cañón, se cree todo lo que dice y tiene una distorsión muy cañona de la vida; que primero trabaje para mantener a su familia y que después exija derechos”. -¿Qué piensas de que ahora es novio de Alicia Machado? “Prefiero no opinar”, concluyó.

Así fue la relación amorosa de Frida Sofía y Christian Estrada

2018 Fueron novios 5 meses

En diciembre, ella le confiesa a Christian que estaba embarazada y decidió abortar con tan solo cinco semanas de gestación. Terminaron su relación. / Archivo TVNOTAS

2019 Frida aseguraba que Christian salía con su madre

Alejandra Guzmán y Christian se dejaban ver juntos en redes. Frida despotricó contra su mamá, pero esta la desmintió. / Archivo TVNOTAS

2019 Frida habló sobre su aborto

En entrevista con Ventaneando dijo: “Me da mucha tristeza, es lo más feo que me ha pasado en mi vida”. / Archivo TVNOTAS

El amor entre Estrada y Ferka se cocinó dentro de su participación en Guerreros 2020

2020 Se conocen

El flechazo se dio muy rápido y a los tres meses de conocerse se fueron a vivir juntos a casa de ella. / Archivo TVNOTAS

2021 Todo parecía ir bien, incluso se convirtieron en padres

Todo parecía ir bien, incluso se convirtieron en padres. La pareja estaba feliz con la llegada de un nuevo integrante a la familia. / Archivo TVNOTAS

Oct. 2022 anunciaron su separación

Tres meses antes habían compartido su compromiso, pero la actriz confirmó su ruptura en el programa Hoy. / Archivo TVNOTAS

Nov. 2022 Ferka lo acusa de supuesta sustracción del menor