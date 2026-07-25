Gabriel Varela revela que estuvo “clínicamente muerto” tras sufrir la bacteria come carne

Gabriel Varela, uno de los productores más reconocidos e importantes del teatro en México, vivió uno de los episodios más críticos de su historia, al contraer una bacteria que puso lo puso entre la vida y la muerte.

Se enfrentó a una peligrosa bacteria que le desencadenó una serie de complicaciones que incluso llevaron a su familia a considerar los servicios funerarios. ¿Qué fue lo que le sucedió? Te contamos.

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Gabriel Varela / Instagram

¿Qué problema de salud tuvo Gabriel Varela?

El productor reveló que después de presentar malestares mientras presentaba una obre de teatro en Tijuana, acudió al hospital y no solamente lo internaron, sino que entró al quirófano en calidad de urgencia por la gravedad del caso.

El diagnóstico defintivo fue Gangrena de Fournier o mejor conocida como bacteria “come carne” o carnívora”, por la que le practicaron varias cirugías en un corto periodo de tiempo y mientras tanto, tuvo complicaciones graves como infartos.

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Gabriel Varela y Gustavo Adolfo Infante / Instagram

¿Qué es la Gangrena de Fournier y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con el sitio Cleveland Clinic, la Gangrena de Fournier es una infección bacteriana muy grave, que afecta principalmente la zona genital de quien la contrae.

La bacteria se contrae a través de las zonas genitales o rectales por diversas causas: fístulas, infecciones, úlceras, heridas, perforaciones o picaduras.

Según especialistas, cualquier persona puede contraer dicha infección, pero los hombres tienen mayor probabilidad, especialmente si sufren factores de riesgos como infecciones, ETS, obesidad o inmunosupresión.

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¿Cómo enfrentó Germán Varela a la Gangrena de Fournier?

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’, Gabriel Varela contó los detalles de su lucha contra la “bacteria come carne”.

El productor contó que a sus 58 años vivió el episodio más crítico con la bacteria, y que estuvo muy cerca de morir. Fue su hermana quien lo acompañó en todo el proceso.

Comentó que todo comenzó con dolores en la zona baja de su cuerpo, estreñimientos e hinchazones como señales de que su salud estaba en riesgo.

Estuvo en coma por semana y media y tres más en terapia intensiva. Mientras tanto, los médicos le comentaron a su hermana que Gabriel podía morir en cualquier momento.

“Cuando Gina, mi hermana, le preguntó al doctor qué le aconseja; el doctor le contestó que tenga listos los servicios funerarios... Eso lo alcancé a escuchar en mis últimos momentos de conciencia.” Gabriel Varela

Relató que enfrentó 15 cirugías, en la que le quitaron tejido infectado, el cual ya estaba necrosado. También mencionó que los médicos lograron salvar sus extremidades y sus genitales, aún cuando estaban también en proceso de necrosis.

“Cuando salí de terapia intensiva, llevaba 9 operaciones. (...) Me dijeron: ‘Vas a tener una recuperación muy complicada, te faltan muchas cirugías y mucho tiempo aquí en el hospital’.” Gabriel Varela

Cuando ingresó al hospital, el personal médico le hizo firmar documentos en los que se especificaba que durante el tratamiento podrían amputarle extremidades, ya que esta bacteria “come” el tejido de los órganos, y se debe amputar para frenar su avance.

“Me hicieron firmar una carta donde me dijeron: ‘usted está consciente de que se le pueden amputar partes de su cuerpo. Si usted no firma este documento, no podemos entrar a quirófano, y si no entramos, puede perder gran parte de su cuerpo. Gabriel Varela

Contó que el momento más critico fue cuando lo calificaron como “clínicamente muerto” después de sufrir varios infartos después de las operaciones para salvar sus tejidos.

“En una hora, me dieron 3 infartos, uno de 6 minutos, otro de 4 y otro de 3 minutos, donde estuve clínicamente muerto.” Gabriel Varela

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