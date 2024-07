¿Gala Montes denunciará a su mamá? La actriz asegura que ella “actuó de muy mala fe”

En el pasado martes de TVNotas, Crista Montes, mamá de Gala Montes, nos contó que la actriz no solo la había despedido como mánager, sino que también la dejó a su suerte.

Ante estas acusaciones, la actriz sostuvo que su madre era una persona “narcisista” que la agr3d¡ó a ella y a su hermana, tanto física como psicológicamente.

Si bien Gala se ha mostrado dispuesta a ayudar a la señora pese a todo, Crista asegura que “no es suficiente” y solo quiere que le paguen por los 18 años que estuvo trabajando a su lado. Incluso, afirmó no tener miedo de que este asunto llegue a instancias legales, pues dice tener las pruebas suficientes para demostrar que ella era la v10l3nt4d4.

Gala Montes revela si demandará a su mamá

En un encuentro con la prensa, la protagonista de ‘Vivir de amor’ afirmó que prefiere enfocarse en las buenas cosas que le da el presente y no en el pasado, pues ha “luchado mucho por dejarlo ir”.

Sobre la posibilidad de demandar a su madre, sostuvo que en estos momentos de su vida no tiene tiempo. Sin embargo, podría proceder legalmente, en caso de que su madre iniciara un caso en su contra.

“No tengo tiempo ahorita. Tal vez con el tiempo lo haré, si ella va a tomar medidas, pues que las tome. Está en todo su derecho. Que lo decida un juez y que lo decida México”. Gala Montes

También contó que continúa yendo a terapia para salvaguardar su salud mental: “Yo la terapia no la suelto. Independiente de esto, soy artista, siempre estoy sublimando mi dolor”, indicó.

Gala Montes nos comparte cómo se siente después del escándalo que protagonizó con su mamá por su mala relación y considera que es muy pronto para perdonarla. 😱😬📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/VfrZhTEqz5 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2024

¿Gala Montes ya perdonó a su mamá?

Gala Montes dejó entrever que, al menos por el momento, no es capaz de perdonar a su mamá, pues, a su considerar, ella actuó de muy “mala fe”.

“No lo sé. Actuó de muy mala fe, con alevosía y ventaja. Es algo difícil de perdonar, pero yo ya me perdoné a mí, que es lo más importante. Tú vas a cosechar lo que sembraste”, señaló.

Para finalizar, aseguró que no le afectan las críticas que ha recibido en redes sociales por no “respetar” a su mamá: “Lo que digan las personas no me define, lo que diga mi mamá no me define”, concluyó.

