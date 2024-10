¿Gala Montes denunciará a Adrián Marcelo por sus conflictos en ‘LCDLFMX’? La actriz lo aclara

Gala Montes y Adrián Marcelo protagonizaron varios encontronazos dentro de ‘La casa de los famosos México’. En la pelea que tuvieron previo a la salida voluntaria del regiomontano, ella lo acusó de haberla violentado desde la primera semana del concurso.

Recordemos que el influencer fue sumamente criticado por ciertos comentarios que, para muchos internautas, fueron “agresivos” y misóginos”. Incluso, varios anunciantes salieron del reality tras asegurar que los comportamientos violentos no eran consistentes con sus políticas empresariales.

Si bien el reality ya finalizó, las celebridades continúan en guerra. Luego de que Gala reaccionara a su reaparición en redes sociales, Adrián aseguró que no dejaría de hablar sobre ella, ahora que ya no había nadie para defenderla como supuestamente lo hacía la Jefa en el show.

“Acá, no hay una ‘Jefa’ que solape tu constante forma de violentar a los que te rodean. Acá afuera es imposible esconder tu notable falta de educación y te aviso que hablaré de ti y lo vulgar que eres cada que se me antoje”, señaló en redes sociales.

¿Gala Montes dispuesta a denunciar a Adrián Marcelo?

En una reciente entrevista para Exa FM, Gala Montes reveló que su convivencia con Adrián Marcelo le dejó un “mal sabor de boca”, principalmente después de ver que “nadie hizo nada” para detener sus “comportamientos violentos”.

“Tenía fe en la sociedad y me da mucho coraje lo que sucedió allá dentro. Me da mucho coraje, que nadie haya hecho nada y que nadie hace nada afuera” Gala Montes

También admitió que ha pensado en iniciar un proceso legal en contra del influencer, pero sus compromisos laborales no se lo permiten.

“He pensado en denunciar y en hacer muchas cosas, pero he tenido que trabajar y no he tenido tiempo. Es difícil, pero hice un ajuste en mi vida, dije: ‘No quiero ir tan rápido. Vámonos despacio con esto’”, indicó.

Sus declaraciones causaron mucha controversia entre los internautas. Algunos afirmaron que la actriz fue muy “valiente” al enfrentarse a Adrián, mientras que otros sostienen que el creador de contenido jamás la violentó y solo quiere “sacar provecho” del tema.

La mujer más incongruente del planeta,ahora dice que ella quisiera ir a denunciar pero que TIENE que ir a TRABAJAR y no tiene tiempo, no que tu canción dice otra cosa? Aquí aceptas que solo usaste un movimiento, porque si te sentiste violentada vas y denuncias vieja ridicula. pic.twitter.com/vt378c9t4G — Jos ♌️ (@Josssssssy09) October 29, 2024

Mamá de Gala Montes interpuso una denuncia en contra de Adrián Marcelo

En su momento, Crista Montes, mamá de Gala, inició un proceso legal en contra de Adrián Marcelo por violencia de género.

Durante su entrevista en TVNotas en ‘El mitangrit’, conducido por Horacio Villalobos, Crista tocó este tema y reconoció que le preocupaba la manera como Adrián se comportaba con su hija, que todavía estaba participando en el reality.

“Por eso puse la denuncia, la verdad. La puse por violencia de género, porque me mencionó, porque dudó de mi maternidad y porque es la que se pudo poner. Queda como un antecedente (por si le pasa algo)”, dijo. Da clic aquí para ver todo lo que contó.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Adrián Marcelo enfrenta una acusación de este estilo. En agosto, la Secretaría de las Mujeres de CDMX lanzó un comunicado condenando las acciones violentas en el show, luego de que el regiomontano pusiera en duda la salud mental de Gala, y pidiendo a la producción de ‘LCDLFMX’ que se tomaran medidas urgentes para detener la violencia de género. Recientemente, el Tribunal Electoral de Nuevo León sancionó al regiomontano por violencia de género contra Mariana Rodríguez, quien compitió para ser alcaldesa de Monterrey en las últimas elecciones.

