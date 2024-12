Gala Montes reacciona a ‘Puro team Gomita’; asegura que Gomita está “obsesionada” con ella

Luego de que Gomita presumiera que su sencillo ‘Puro team Gomita’ era más “exitoso” que la canción ‘Tacara’ de Gala Montes, la actriz no solo salió en defensa de su proyecto, también le tiró tremendo zarpazo a la influencer y hasta Adrián Marcelo, quien colaboró con ella en el video musical, sale raspado.

Recordemos que, hace poco, la creadora de contenido compartió el video de una usuaria que comparaba las vistas que han registrado ambas canciones. En dicho clip, la internauta resalta que ‘Puro team Gomita’, que se estrenó hace unos días, tiene más de un millón de reproducciones, mientra que ‘Tacara’ solo cuenta con 1.6 millones, pese a que se lanzó a finales de septiembre.

A través de una transmisión en vivo para redes sociales, la también cantante aseguró que el tema de Gomita solo tiene más reproducciones debido a que la letra está llena de “hate”.

“Sin creatividad. Obviamente, no lo he visto, ni lo veré. Pueden tener muchas views, yo también (las tendría) si me soltara a hablar pura mi… de todo el mundo. Es el camino fácil y, como no nos gusta el camino fácil, ni nos interesa. La casa ya acabó, let it go (dejaló ir)” Gala Montes

Gala Montes / FB: Gala Montes

Te podría interesar: ¿Gala Montes ya perdonó a Sian Chiong? Él asegura que quiere reencontrase con la actriz

Gala Montes lamenta que Gomita y Adrián Marcelo sigan “obsesionados” con ella

La famosa también se dijo muy sorprendida de que sus excompañeros de reality hayan dedicado “todo un día” en la grabación de un sencillo en el que solo la atacan a ella y a varios exparticipantes de La casa.

“Hizo las cosas muy mal y les debe estar yendo muy mal. Si yo fuera ellos, pues también me dedicaría a hacer eso porque talento no hay. Yo no me imagino diciéndole a mi hermana, ‘prodúcete el video en el que (ataque a otros)’, o sea no, tengo cosas que hacer”, expresó.

Además de afirmar que era una “estrategia muy tonta” de su parte, sostuvo que el video musical solo demuestra que siguen “obsesionados” con ella y lo sucedido en el show.

“Nos dedicaron un día, invirtieron dinero en eso. Digo ¡wow!, cuanta obsesión con uno. Están obsesionados con uno. Ojalá eso lo utilizaron para hacer cosas que les dejen de por vida. Uno sale (de La casa) enojado, con problemas, pero ya fue, pero como arruinaron su carrera”, manifestó.

Gala Montes en vivo para redes sociales / Captura de pantalla

Gala Montes asegura que Gomita y Adrián Marcelo la “necesitan” para comer

Para finalizar con este tema, Gala afirmó que, debido a su “fracaso”, Gomita y Adrián deben mencionarla constantemente para poder “comer”.

“Eso sí, yo no me explico. Tienen que hablar de mí para comer. Yo me siento bien porque van a subsistir un poquito gracias a mí. A facturar”, concluyó.

¿Qué dijo Gomita sobre Gala Montes en su canción ‘Puro team Gomita’?

En una de las estrofas de ‘Puro team Gomita’, la influencer acusa a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo de haberse burlado de ella por los constantes rechazos que sufrió por parte de Agustín Fernández, a quien tacha de “patán” en su canción.

“Las tres chicas en mi contra se burlaban sin parar, porque me batean y me querían ver llorar. Las tres no dan la talla, mientras yo tranquila ellas caen en su muralla”, dice parte de la letra.

A pesar de las críticas que ha recibido por su tema, la expresentadora de ‘Sabadazo’ dijo sentirse muy feliz de haber expuesto “su verdad” e incluso señaló que espera ser una inspiración para todos aquellos que han sido señalados en algún momento.

Gomita / Redes sociales

No te pierdas: Wendy Guevara asegura que Gomita solo busca atacar a otros para “brillar” con su nuevo sencillo

Mamá de Gala Montes reacciona a la canción de Gomita

Previo a la reacción de Gala Montes, su mamá, Crista Montes, dio su opinión contundente sobre el tema de Gomita y no dudó en salir a defender a su hija.

En redes sociales, se viralizó un mensaje que un internauta le mandó a Crista sobre la canción de la influencer. En respuesta, la madre de la actriz aseguró que la creadora de contenido tiene “suerte” por ser f3*a.

“Hay un dicho, que la suerte de la f*3a a la bonita le vale ma… A Gomita, su mamá, en vez de dar a luz, la ca…”, expresó.

Mira: ¿Karime Pindter se lanzó contra Gomita? ‘La Matrioshka’ reaccionó a la canción ‘Puro team Gomita’