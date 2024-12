Gomita lanza fuerte mensaje por las críticas a su tiradera ¿Se disculpó con ‘las Chicas superponedoras’?

Aracely Ordaz, mejor conocida como Gomita, se volvió tendencia en las redes sociales debido al su más reciente estreno. La exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ lanzó en todas las plataformas digitales su nuevo tema ‘Puro team Gomita’.

Según la payasita, dicha canción fue hecha en respuesta a todos los malos comentarios y burlas que recibió por su polémica participación en el reality de Televisa.

Gomita lanza nueva canción ¿una tiradera a Karime, Gala y Briggitte?

¿Qué dice la canción ‘Puro team Gomita’?

En varios versos del tema, la influencer hizo mofa a su supuesto parecido a ‘Maui’ de ‘Moana’ y a ‘Mamá Coco’ de la película ‘Coco’.

Eso no es todo, también lanzó diversas indirectas a Gala Montes, Karime Pindter y Briggitte Bozzo. Esto en alusión al team que crearon en la competencia de nombre ‘las Chicas superponedoras’. ¡Ella se autodenominó ‘Mojojo’!

Además, recalcó las polémicas en las que ha estado envuelta Gala Montes, como el pleito con su mamá y otras personalidades del medio.

Agustín Fernández tampoco se salvó y le llamó “patán” por haberla rechazado a nivel nacional y no querer besarla en una de las fiestas de ‘La casa’.

Agustín Fernández responde a la letra de la canción de Gomita

Como era natural, los comentarios negativos no se hicieron esperar. Aunque, el tema tuvo un poco de aceptación por la aparición de Adrián Marcelo, Agustín Fernández, también integrante del team ’Tierra’, no aplaudió lo que se dijo de él en esta “tiradera”.

En un live con sus seguidores, en el que estuvo de invitada Daniela Alexis, ‘la Bebeshita’, ella le preguntó sobre la canción de Gomita y él simplemente contestó:

“¿Y patán por qué? ¿Por qué no le hice caso? ¿Quedó resentida?” Agustín Fernández

Gomita mencionó a Agustín en su canción puro team gomita / Instagram @gomita

Agregó: “¿Nadie le avisó que ya terminó ‘La casa’ hace dos meses?, ¿ya cuánto más se quiere colgar de ‘La casa’? Vamos a ver con qué facturar ¿No?”.

Además, algunos usuarios en redes sociales pidieron a Aracely que “ya supere” lo que sucedió en ‘La casa de los famosos México’. Aseguraron que se “sigue humillando sola”.

Así lo dijo Agustín Fernández:

¿Qué respondió Gomita a las críticas por su canción?

Luego de varios días de que se estrenó la polémica canción ‘Puro team Gomita’, Ordaz rompió el silencio con respecto a los comentarios negativos que, nuevamente, recibió en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Gomita subrayó que, pese a que fue víctima del ‘hate’ de la gente, ella decidió no quedarse callada.

“Yo doy gracias a dios por a pesar de todo sigo recibiendo mucho hate por defenderme y no quedarme callada”. Gomita

Eso no es todo, también expresó su sentir con respecto a las personas que han sido objeto de críticas y han buscado quitarse la vida por esta razón. Sin embargo, reiteró que ella no dejará que nadie la tumbe.

Gomita se defiende de las críticas por su canción. / Instagram @gomita

“Pero pido mucho por qué personas que reciben malos comentarios, no quieran suici... o hacerse daño, y de eso soy una muestra que ningún comentario malo me hará rendirme ante el enemigo, porque dios es mi roca y él es quien pelea mis batallas…”, comentó.

Concluyó: “Dios no me suelta y eso es lo que me mantiene firme. El humillado será exaltado, aquí sigo firme, no me han derrumbado... Así que si tú, está pasando por algo similar, no te rindas, Dios quiere valientes que se entreguen en oración”.

Gomita se defiende de las críticas. / Cortesía Gomita

Usuarios vuelven a criticar a Gomita tras su mensaje en redes

Pese a que Gomita dejó claro que, ni los malos comentarios la tirarán, cibernautas no tardaron en señalar que sus palabras no valen, luego de que ella “se metió con la vida personal de otras personas”.

Estos fueron algunos comentarios:

“O sea, sacas una tiradera metiéndote en la vida personal de una persona y ahora te victimizas? ”

” “Pero no acaba de sacar una “canción” atacando a otras personas?”

“ Sin llorar preciosa, para eso te pagan”

“Quiere chillar”

“O sea tú si puedes atacar y hacer bullying a nivel nacional ? Y luego te victimizas diciendo que tú eres la agredida?”

“DEFENDERTE JAJAJAJA MIJA TODO ESTO ES EL RESULTADO DE TUS ACTOS!!!”

“Deja de victimizarte nadie te ataca hermosa”

Al momento, ningún implicado en la canción se ha pronunciado, a excepción de Agustín Fernández.

Así lo dijo Gomita: