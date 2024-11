Gomita vuelve al circo y en redes le llueven las críticas, ella responde ¿falta de trabajo por polémicas?

Aracely Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, ha sido centro de controversia tras su participación en ‘La casa de los famosos México’. Sus comentarios y actitudes hacia otros participantes, como Briggitte Bozzo y Gala Montes, generaron fuertes críticas en redes sociales.

Las acciones de Gomita no pasaron desapercibidas, y mientras estaba en ‘La casa’, su agencia de representación, ‘FZ Management’, decidió prescindir de su contrato.

La caída de Gomita tras ‘La casa de los famosos’

A pesar de recibir diversas ofertas para entrevistas después de su salida del reality show, Gomita no ha logrado encontrar un proyecto televisivo significativo.

Esto contrasta con la trayectoria de otros excompañeros del programa, quienes han destacado en la industria del entretenimiento, incursionando en proyectos musicales, de actuación, teatro y comedia.

La falta de apariciones relevantes en medios de comunicación ha sido notoria, alimentando especulaciones sobre el futuro de su carrera en la pantalla chica.

Regreso al circo: el refugio de Gomita tras la polémica

Lejos de la televisión, ‘Gomita’ ha decidido regresar al circo’, su lugar de origen en el mundo del entretenimiento. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió con sus seguidores su regreso al personaje de payasita, esta vez junto a su hermano menor, Ángel Ordaz, conocido artísticamente como ‘Lapizín’. En sus publicaciones, se mostró entusiasmada por volver al circo, expresando que este espacio le brinda la paz que no encontró en el ambiente televisivo.

En su canal de difusión, Gomita comentó: “No me gustan las relaciones tóxicas, nunca me ha gustado. Ahora que vuelvo al circo, siento paz, muy lejos del ambiente tóxico que viví”’.

Estas declaraciones dejan entrever que la experiencia en ‘La casa de los famosos México’ no fue del todo positiva para ella, lo que habría influido en su decisión de regresar a sus raíces.

Gomita, orgullosa de volver a sus raíces

Gomita también aprovechó para abrirse sobre su complicada relación familiar, en particular con su padre. Explicó que durante años, su padre la mantuvo alejada del circo debido a los maltratos que sufría.

“Yo no critico si trabajan en la calle, un patio, bar, antro o lo que sea, nunca dije que no me gustaba trabajar en el circo. Siempre fui clara en que no me gustaba el ambiente tóxico que mi papá sostenía con nosotros al trabajar en circo. Es por eso que ahora me emociona trabajar con mi hermano pequeño”, publicó Gomita en Instagram, mostrando una postura firme y clara respecto a su regreso.

Gomita se defiende de las críticas y asegura que el circo es su casa

El regreso de Gomita al circo desató una ola de comentarios en redes sociales, donde varios internautas sugirieron que la decisión se debió a la falta de oportunidades laborales. Sin embargo, ella respondió de manera contundente:

“Este siempre ha sido mi trabajo”, reafirmando su amor por el circo y el entretenimiento familiar. En su canal de difusión de Instagram, Gomita agregó: “Amo el circo y siempre seré feliz de entretener a las familias”, mostró el orgullo que siente al regresar a sus raíces.

Para Gomita, el circo no es solo un refugio, sino el escenario donde comenzó su carrera y logró el reconocimiento que la llevó a programas como ‘Sabadazo’. Su retorno a este ambiente puede ser visto como un intento de reconectar con sus inicios y alejarse de la negatividad y polémicas que han rodeado su vida en la televisión en los últimos meses.

Tras la controversia, Gomita busca rehacer su camino volviendo al circo, un espacio que, a pesar de los desafíos familiares, siempre ha sido una fuente de felicidad y estabilidad para ella.

