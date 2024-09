Gomita le responde a su papá tras asegurar que ella no estudió una licenciatura: “Me sacó de estudiar”

Araceli Ordaz ‘Gomita’ fue la sexta eliminada de LCDLFMX, y su participación fue muy polémica. Nos cuenta cómo recibe el hate de las redes. “No estoy de acuerdo con lo que dicen de que el juego saca tu verdadera personalidad. Hay cosas que se sacan de contexto por las emociones que vives. Fui muy clara en decirles que no me iban a ver enojada, ni me iban a sacar de mis casillas porque no soy así. No quiero generar ese tipo de contenido”.

“Estoy muy acostumbrada al hatey soy consciente de lo que puede venir después de mostrarte tan natural: Sin maquillaje, con estrías, cicatrices de cirugías, etc. Me reí de todo lo que dicen de mí y de los memes”.

“A final de cuentas pasó lo que yo quería, que era no pasar desapercibida ni ser un mueble. No tengo ningún sentimiento negativo hacia mis compañeros. No me engancho. Lo que hagan cuando salgan es su decisión. Estábamos compitiendo por ganar cuatro millones de pesos. Aquí afuera me hago responsable de todas mis acciones”.

¿A quién consideras como amigo?: “A Ricardo (Peralta). Siempre le voy a extender mi mano y hacerle ver sus errores y virtudes. También a todo el team ‘Tierra’, a pesar de lo que pasó".

De la salida de Adrián Marcelo dijo: "Él llevo el personaje al límite y sabe lo que quiere su público acá afuera. Respeto mucho su juego. Había cosas que no me gustaban”.

Gomita le responde a su padre tras asegurar que ella no quiso estudiar

Su papá se burló de ella cuando aseguró que estudió Ciencias de la Comunicación. Así le responde: “Recién me dieron mi título Honoris causa en Cuéntamelo ya! Le acaban de callar el hocico a todo México. Ya tengo papeles”.

Recordemos que durante su visita al programa Cuéntamelo ya!, las conductoras, de broma, le entregaron un título falso de ‘Licenciatura Honoris causa en Ciencias de la Comunicación’. Esto se volvió viral en redes sociales y ella lo tomo con muy buen humor.

“Mi papá me sacó del primer año de preparatoria. Decidió que no estudiara. Me dijo: ‘Se acabó la escuela’. Y yo era de 10. Creo que le sangraba el codo”.

“En el reality lo dije como sarcasmo. Me peleaba con una persona que tampoco tenía papeles (Gala Montes no estudió actuación). Soy una persona que se ríe de sus propias situaciones. Fue lo que me tocó".

“No sé cómo mi papá se puede sentir tan orgulloso de mencionarlo. Me sacó de estudiar porque me puso a trabajar. Me duele mucho que lo normalice. A los papás: No saquen a sus hijos de la escuela”, finalizó.

Antes de su expulsión de LCDLFMX , se quedó sin agencia y su mamá pedía que ya no votaran por ella

Al salir de La casa, ‘Gomita’ se enteró de que su agencia de representación FZ Management decidió prescindir de sus servicios debido a todas las actitudes y declaraciones que hizo dentro del reality.

A través de videos en vivo, su mamá ‘doña Chave’, les pidió a los seguidores de su hija que dejaran de votar por ella para protegerla de todo el hate que se generó en su contra en las redes sociales.

Fue inspiración de un sin fin de memes, de los que, a su salida, se ha sabido reir y apropiar.

