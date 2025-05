Goya: La película que transformó la carrera de Eutimio Flores

Muchas veces vemos cosas en las redes sociales que parecen poco creíbles, pero algo en nuestro interior nos dice que hagamos clic, y eso podría cambiarnos la vida. Justo esto le pasó al actor Eutimio Flores, quien descubrió un casting en la plataforma de Facebook, sin imaginar que le cambiaría la vida.

El protagonista del filme Goya nos cuenta cómo llegó esto a su vida: “Un día, navegando en las redes, vi esa oportunidad y mandé mi video, sin imaginar que me cambiaría la vida por completo. Estaba estudiando los últimos semestres de mi licenciatura en el INART (Instituto de Arte Escénico), la cual tuve que dejar porque me dijeron que me quedaba con el papel y me empecé a preparar para el filme”.

¿De qué trata la película Goya con Eutimio Flores?

Goya habla de las aventuras de dos hermanos que viven tras salvar la vida de una perrita que fue abandonada: “Más allá del amor al perro, hablamos de cómo dos hermanos se están salvando uno al otro, se están dando valor de las cosas que enfrentaron y que aún tienen que enfrentar”.

Para Eutimio, estar en este filme y ver la respuesta del público es algo que lo ha sorprendido: “El año pasado estuvimos girando en varios festivales de cine y nos fue muy bien, pero ahora que llegó a las salas y ver que la gente comenta y conecta con la película, es algo maravilloso porque entendemos que el mensaje que queríamos dar, junto con el director, se está dejando claro”.

La conexión con su compañero de reparto

Tener una relación de “hermandad” con otra persona de la nada no es cosa fácil: “Antes de que iniciáramos el rodaje, yo iba a la casa de mi compañero, el actor Mateo Valles, y jugábamos videojuegos, comíamos, platicábamos y poco a poco empezamos a crear una conexión que se veía reflejada en la pantalla. Ahora somos grandes amigos y es algo que nunca había experimentado. Bueno, es mi primer proyecto en grande y esto apenas comienza”.

Para el actor, lograr reconocimiento le ha abierto un abanico de oportunidades: “A raíz de esta película me están llamando para hacer castings y tener pláticas, ya veremos qué sucede. Estoy emocionado porque al final, estoy logrando mi sueño que siempre tuve desde niño, el llegar a la pantalla grande y que mi trabajo lo vean muchas personas. Sé que esto apenas comienza, pero estoy feliz con el logro, el éxito y el reconocimiento que ha tenido la película”, concluyó.

