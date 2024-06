Grettell Valdez libre de cáncer, mejora su salud luego de perder un dedo y quimioterapia

Fue hace poco más de seis años que a Grettell Valdez le detectaron cáncer en un pulgar y, debido a esta situación, los médicos le recomendaron que le amputaran parte del dedo.

La actriz también reveló en aquel momento que tuvo que tomar quimioterapia para eliminar por completo la enfermedad. Fue en 2022 que Grettell informó que fue dada de alta y salió victoriosa ante el cáncer.

Grettel Valdez posando sonriente. / Instagram: @grettellv

Grettell Valdez revela que su salud está mejor que nunca

Hace poco más de un mes, Grettell encendió las alarmas luego de compartir en su cuenta de Instagram que se encontraba enfrentando una fuerte complicación de salud. La actriz mencionó que tuvo que reposar varios días porque tuvo salmonela.

Ahora Valdez acudió a la promoción de ‘La historia de Juana’ y ahí mencionó que se encuentra muy bien de salud luego de haber pasado momentos complicados.

“Ah, es que me dio un virus, hay virus por todos lados y también creo que de repente, cuando estás tanto tiempo trabajando, en seis meses se afloja el cuerpo y sale todo. Pero, bendito Dios, ¿cómo me veo? Más que sana, ¿no?”. Grettell Valdez

La actriz mencionó que se preocupó mucho cuando se enfermó debido a que la producción no podía parar tantos días: “Me espanté porque tenía que grabar. Los dos días con tanto medicamento, pero me asusté porque era una producción que no podía pararse por mucho tiempo”.

Respecto al cáncer que tuvo, Grettell comentó que se encuentra estable y que no le han vuelto a detectar nada.

Grettell Valdez “Bien, de hecho, fíjate que ayer fui con mi doctor a que me revisara. Cada seis meses tengo que revisarme mi dedito y todo va perfecto. Así que, siguiendo indicaciones, cada seis meses yo me tengo que hacer mi revisión de mi dedo, pero todo perfecto”.

¿Quién es Grettel Valdez?

Grettell Valdez es una actriz y modelo mexicana, conocida por su trabajo en telenovelas y series de televisión. Nació el 7 de julio de 1976 en Querétaro, México. Su nombre completo es Grettell Valeria Valdez Jiménez. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas producciones de televisión, ganándose un lugar destacado en la industria del entretenimiento en México.

Valdez ha aparecido en varias telenovelas populares, incluyendo “Clase 406" (2002-2003), donde interpretó a Daniela, y "Ángel Rebelde” (2004). También es conocida por su papel en “Lola, érase una vez” (2007-2008), en la que interpretó a la antagonista principal, Carlota Santo Domingo.

