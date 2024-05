Revelan que el joyero de Nodal podría hacerle un anillo a Wendy Guevara con la piedra que le extirparon

El pasado domingo 26 de mayo se dio a conocer que Wendy Guevara tuvo que ingresar a un nosocomio para ser operada de emergencia, luego de sufrir fuertes dolores estomacales. Esto se debió a que tenía una piedra en la vesícula, misma que le podía ocasionar una pancreatitis si no era retirada.

La influencer informó después, que su cirugía había sido todo un éxito. Actualmente se encuentra en casa de su amiga Evelin, recuperándose.

Lee: Martín ‘Chuki’ Rodríguez, integrante de ‘La adictiva’, lanza desgarradora despedida a su hija tras su muerte

La mañana de este jueves 30 de mayo, la influencer dio una entrevista para el programa ‘Hoy’ y ahí confesó cómo se siente tras su cirugía.

La ganadora de ‘La casa de los famosos México’ mencionó que aún tiene muchos cuidados y que sigue adolorida por la cirugía.

Wendy Guevara

“Me duele la panza horrible. Se me inflama. Se me hincha como si me quisiera reventar algo. Traigo unos parches, porque aquí traigo una cicatriz de 10 centímetros y una bolsa que me está drenando todo el líquido”.