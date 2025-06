Grupo Fugitivo: Revelan posibles causas del asesinato de los integrantes de la banda

Tras la desaparición de los integrantes de ‘Grupo fugitivo’ la noche del 25 de mayo, pasaron sólo unos días para que las autoridades dieran a conocer el hallazgo de restos que, de acuerdo con el fiscal Irving Barrios Mogica, pertenecían a los músicos perdidos.

En paralelo, se detuvieron a 9 hombres señalados como presuntos involucrados en el crimen. Sin embargo, algunos familiares de los detenidos alegaron que dichas personas son inocentes, pues según dijeron, trabajan en ocupaciones honradas.

Ahora, a casi una semana de los hechos, se abren dos líneas de investigación que arrojarían luz sobre el motivo del asesinato de los músicos. ¿Qué se sabe?

¿Cuáles son las dos líneas de investigación sobre el caso de ‘Grupo fugitivo’?

Tras la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos de 5 integrantes de ‘Grupo Fugitivo’, las autoridades ya revelaron avances en el caso de la banda de regional mexicano. Las nuevas líneas de investigación tendrían que ver con el motivo del crimen.

De acuerdo con información de un reportero de Univisión, una primera línea de investigación tendría que ver con el tipo de música que ‘Grupo fugitivo’ tocaba, pues se sabe que la agrupación era conocida por interpretar corridos en los que tocaban temas delicados, motivo por el cual se cree que la banda pudo haber causado molestia en los grupos delictivos de la región que terminaría con represalias en contra de los músicos.

La segundo línea de investigación está vinculada al lugar de la presentación previa a su desaparición, pues de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, ‘Grupo fugitivo’ se presentó en un evento privado la noche del 25 de mayo en la colonia Riberas del Río, en Reynosa.

Al tomar en cuenta testimonios y otras evidencias, se sugiere que los músicos serían interceptados y trasladados por hombres armados a la colonia Aquiles Serdán, donde fueron localizados los presuntos cuerpos.

¿Cómo fue la desaparición y posterior hallazgo de integrantes de ‘Grupo Fugitivo’?

El pasado 25 de mayo, Grupo Fugitivo ofreció una presentación privada en una presentación de la colonia Riberas de Rancho Grande. Esa fue la última vez que se les vio con vida.

Los desaparecidos fueron cuatro de los integrantes de la agrupación: Francisco Xavier Vázquez Osorio, Nemesio Antonio Durán Rodríguez, Víctor Manuel Garza Cervantes, José Francisco Morales Martínez; y el mánager y fotógrafo de la banda, Livan Edyberto Solís de la Rosa.

Luego de quedar incomunicados con sus familiares, estos reportaron su desaparición a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, quienes emitieron las fichas correspondientes al mismo tiempo que la Fiscalía comenzó la búsqueda. Sin embargo, tan sólo 4 días después, se dio a conocer el hallazgo de 5 cuerpos sin vida y calcinados.

¿Qué han dicho los familiares de ‘Grupo Fugitivo’ sobre el hallazgo de sus cuerpos?

Madres y familiares de los integrantes de ‘Grupo fugitivo’ rechazaron abiertamente la muerte de los músicos tras el comunicado de la Fiscalía del Estado. La mamá de Fracisco Xavier Vázquez, uno de los desaparecidos, sostuvo:

“Ellos (la Fiscalía) con nosotros no se han manifestado. No nos han dicho nada. Están diciendo que nuestros hijos están muertos y no es cierto. No sabemos nada. No encontraron cuerpos. Ellos agarraron. Tienen a 9 personas detenidas. Nosotros seguimos en la búsqueda”, sentenció la madre uno de los desaparecidos.

De igual forma alegaron que no se han hecho las pruebas pertinentes para la confirmación de los cuerpos: “No saben si es él. No tienen mi ADN. No sabemos. No lo he visto, y a nosotros no nos han dicho nada. Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada”, concluyó.