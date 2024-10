Gussy Lau, expareja de Ángela Aguilar, opina sobre el matrimonio entre Nodal y la cantante

Hace algunos años, Gussy Lau dio mucho de qué hablar después de que se confirmara su relación con Ángela Aguilar. En aquel entonces se filtraro varias fotografías de las celebridades compartiendo un momento romántico.

Aunque poco después terminaron, aparentemente, por las constantes críticas que recibieron en ese entonces, el cantante sigue unido a la dinastía Aguilar, pues, pese al escándalo, continuó trabajando en la disquera de Pepe Aguilar.

Ahora que Ángela está felizmente casada con Christian Nodal, la prensa aprovechó un encuentro con Gussy para preguntarle su opinión acerca de este matrimonio.

Te recomendamos: Adrián Di Monte dedica romántico mensaje a su novia tras ganar ‘La isla: Desafío extremo’

¿Qué piensa Gussy Lau sobre el matrimonio entre Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante la plática con diversos medios de comunicación, Gussy Lau dijo estar muy contento por su exnovia, pues, a pesar de todo, le guarda un cierto cariño.

Gussy Lau “Yo siempre voy a estar muy contento si le va bien a ella. Yo jamás voy a poder sentir (rencor hacia ella), no soy ese tipo de persona. Se lo juro que no lo digo por quedar bien, ella sabe perfectamente, que si ella está contenta y está feliz con quien sea, yo voy a estar contento”

El artista aseguró que los pocos meses que duró su relación con la joven fueron “maravillosos”. Incluso, dejó en claro que esto no afectó su dinámica laboral con Pepe Aguilar.

“Los pocos meses que estuvimos juntos, recordarlos, y pues ya, ya no voltear atrás y seguir adelante. La puerta laboralmente nunca se cerró realmente, ni nunca me detuvo. (Pepe Aguilar) nunca me bloqueó puertas como de repente ahí escuché, en lo personal, siempre seguí trabajando”, señaló.

Asimismo, reiteró que él no fue el responsable de que se filtraran las polémicas fotos que expusieron su romance con Ángela: “Yo jamás filtré (las fotos), y ella lo sabe perfecto. Yo creo que todos lo saben, o sea, al menos en la familia, y por eso creo yo que pudimos seguir trabajando”, indicó.

Te podría interesar: Danilo Carrera comparte insólita venganza en su contra por parte de una ex

Christian Nodal le hizo una importante petición a Gussy Lau, pese a que habló mal de él

Gussy Lau también mencionó que, hace algunos meses, Christian Nodal lo contactó para hacerle una importante petición, a pesar de que, en su momento, despotricó en su contra.

“Sí, me tiró, pero él me habló en febrero para pedirme canciones para su disco. Tuvimos un acercamiento, pero ya no creo que me las vaya a grabar”, contó.

Christian Nodal / Instagram: @nodal

¿Por qué Christian Nodal habló mal de Gussy Lau?

Hace algunos años, Christian Nodal se molestó con Gussy Lau luego de que este ganara un Grammy por su tema ‘No te contaron mal’, a pesar de que no estuvo involucrado en la composición.

En respuesta, Gussy aseguró que sí trabajó en el sencillo, aunque admitió que la canción no había sido idea suya. El conflicto solo se hizo más grande cuando Nodal declaró que nunca recibió el crédito por las canciones que le llegó a dar a su colega.

El exnovio de Ángela Aguilar dio por terminada la polémica cuando, a través de redes sociales, agradeció a Christian por el Grammy.

Mira: Karime recibe romántico regalo de Gala Montes en especial momento para ella