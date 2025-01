Gustavo Adolfo Infante ¿puso en riesgo su vida por bajar de peso? Descubre grave peligro en programa en vivo

Hace poco, Gustavo Adolfo Infante fue tomado por sorpresa luego de que le mencionaran los efectos secundarios de un medicamento que usaba para bajar de peso, los cuales pudieron haber puesto en riesgo su vida.

Todo sucedió en una reciente transmisión de ‘Sale el sol’, después de que el afamado periodista revelara que, en su momento, consumió Ozempic para intentar bajar de peso.

El también conductor expresó que lo tomó durante un aproximado de cuatro meses, pero, al ver que no daba resultado, decidió dejarlo, algo que le generó un poco de frustración en aquel entonces, pues le llegaron a decir que sí funcionaba.

“El Ozempic no a todo mundo le sirve. Yo lo usé varios meses y no bajé ni un gramo. A mí no me hizo nada”, manifestó.

Joanna Vega-Biestro “regaña” a Gustavo Adolfo Infante por usar Ozempic

Al escuchar el comentario de su colega, Joanna Vega-Biestro mencionó que dicho fármaco no es para bajar de peso, explicando que se usa como tratamiento para la diabetes.

Joanna Vega-Biestro “Digo, cada quien su cuerpo Gus, pero son efectos secundarios de una medicina para diabetes. Entonces yo siento que a la larga (perjudica)”

También le señaló que diversos estudios han arrojado que existen muchos efectos secundarios con el uso irresponsable de este medicamento.

“Hay expertos que dicen que lo tendrías que tomar de por vida. Lo dejas de tomar y viene un rebote impresionante. Además, carísimo”, indicó.

Así fue como reaccionó Gustavo Adolfo Infante al saber las consecuencias del medicamento

Por supuesto, las palabras de Joanna sorprendieron al también presentador, quien solo se limitó a decir que, afortunadamente, no sufrió efectos positivos ni negativos con el consumo del medicamento.

En tanto que Ana María Alvarado celebró que su compañero estuviera bien, para posteriormente dar por terminado el tema.

¿Qué es el Ozempic y cuáles son sus consecuencias?

De acuerdo con diversos sitios especializados en medicina, el Ozempic es un medicamento inyectable que se usa para tratar la diabetes tipo 2 en adultos. Pese a que es un tratamiento para esta enfermedad, en los últimos años, muchos usuarios han asegurado que también funciona para bajar de peso.

Los especialistas han señalado que solo debe utilizarse bajo recomendación médica, pues tiene muchos efectos secundarios si se usa de forma irresponsable. Entre los más leves se encuentran:

Diarrea

Vómitos

Náuseas

Mareo

Dolor de cabeza

Fatiga

Indigestión

Flatulencias

En tanto que, entre los efectos más graves, están:

Posibles tumores en la tiroides, incluso cáncer.

Inflamación del páncreas (pancreatitis).

Cambios en la vista.

Nivel bajo de azúcar en la sangre (hipoglucemia).

Problemas renales (insuficiencia renal).

Reacciones alérgicas graves.

Problemas de la vesícula biliar.

