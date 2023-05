Gustavo Adolfo Infante quiere una tregua con Peso Pluma tras señalar que andaba muy “prepotente”

Peso Pluma compartió en sus redes que no da entrevistas porque no le gusta el chisme y pidió no creer todo lo que dicen de él.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Peso Pluma en una de las más recientes transmisiones de De Primera Mano, pues comentó que el cantante andaba insoportable desde que alcanzó la fama mundial.

Esto luego de asegurar que el intérprete de Ella baila sola, no le acepta entrevistas a cualquier medio.

“Me estaba contando gente que lo conoce, que está insoportable Peso Pluma, que no quiere dar entrevistas, él nada más es ‘nivel Jimmy Fallon’ y demás”, opinó Gustavo Adolfo en una de sus más recientes emisiones de De Primera Mano.

Gustavo Adolfo Infante se lanzó contra Peso Pluma y aseguró que andaba muy prepotente. / Facebook: De Primera Mano

Posteriormente Peso Pluma compartió una historia en su Instagram, en la cual no señaló a Gustavo Adolfo Infante, pero sí respondió al por qué no daba entrevistas y principalmente pidió a su público no creer en lo que dice la prensa sobre él.

“Yo me dedico a hacer música y lo seguiré haciendo. No se vayan con la finta. La prensa no sabe nada de mi vida, mucho menos de lo que me rodea. No crean todo lo que ven en internet”, escribió el joven de 23 años.

Este fue el mensaje que lanzó Peso Pluma tras las críticas por parte de Gustavo Adolfo Infante. / Instagram: @pesoluma

Ahora el periodista y titular del programa De Primera Mano extiende una invitación a Peso Pluma a hablar con él y aclarar sus diferencias, esto tras presentar una nota del cantante asegurando que no tiene un conflicto con Pedro Tovar de Eslabón Armado.

“Aquí dije que andaba bastante desubicado, ya me escribió, me dice que por qué yo digo eso, le dije ‘vamos a platicarlo ¿no?’ y me dio el teléfono de su mánager una señorita Valeria, que no me ha respondido las llamadas, este señor Peso Pluma pasa el recado a tu mánager a ver si te pasa las llamadas”, comentó Gustavo Adolfo Infante.

Peso Pluma se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales y plataformas musicales gracias al éxito de Ella baila sola y Bebé. / Instagram: @pesopluma

El periodista aseguró que hasta ya le envió 4 mensajes y uno de ello para felicitarlo por su éxito mundial, sin embargo, aclaró que el dijo que andaba desubicado porque es la información que le han compartido sobre Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma.