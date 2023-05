Héctor N: Maryfer Centeno aclara que no ha aceptado estar en el documental de Alexa Hoffman

La grafóloga Maryfer Centeno cree que la parte acusaría ha entorpecido el caso contra Héctor N.

Tras el lanzamiento del tráiler de Los Dos Juicios de Alexa, donde Alexa Hoffman hablará del proceso legal en contra de Héctor N, Maryfer Centeno revela que no aceptó estar en el documental por una fuerte razón.

A través de Twitter, la experta confirmó que sí fue invitada a formar parte del proyecto, pero que lo rechazó porque considera que la parte acusatoria no se ha sabido comunicar de buena manera, además de que han “entorpecido” el caso.

“Creo firmemente que es necesario transparentar el tema y que la parte actora ha sido muy mala comunicando y que entorpecieron muchas cosas”, indicó.

A la par de eso, sostuvo que Daniela Parra sí se ha expresado de buena manera, algo que le ha permitido ganarse el apoyo de sus fans: “En cambio, Daniela Parra tiene un elemento que no se puede comprar: encanto, carisma y gran sensibilidad”, apuntó.

Maryfer Centeno aclaró que no ha aceptado formar parte de Los Dos Juicios de Alexa. / Twitter: @grafocafe

Te puede interesar: Héctor N: Maryfer Centeno hace revelador análisis de Alexa Hoffman y su abogada: “luce tensa”

En tanto, reconoció que solo aceptaría estar en el documental si se respetara su “libertad de expresión” y aclaró que no ha podido responder el mensaje con la propuesta debido a que le llegan muchos mensajes al día.

“La única manera en que yo podría aceptar algo así es respetando mi libertad de expresión y mis conocimientos. Yo no me vendo, pero ni siquiera hemos hablado. No es que lo dejara en visto, no lo había visto porque me llegan muchos mensajes”, manifestó.

Maryfer Centeno sostuvo que seguirá dando su opinión sobre el caso de Héctor N. / Twitter: @grafocafe

Maryfer Centeno le responde a Felipe Nájera

Recientemente, Felipe Nájera aseguró que también se había intentado comunicar con Maryfer Centeno para que estuviera en el documental, sin éxito, pues dijo que ella lo había dejado en visto.

Ante esto, Centeno negó que el actor le hubiera hablado del proyecto y contó que su único contacto con él solo había sido un saludo cordial.

“Por otro lado, es muy importante mencionar que no he hablado con @FelipeNajera66 solo lo que vieron en Twitter, cuando generó suspicacia y hoy por WhatsApp solo me saludo, pero no me ha ofrecido nada. No se apuren soy de una pieza y mi opinión es la que he comentado”, precisó.

Maryfer Centeno negó que Felipe Nájera se haya comunicado con ella para hablar del proyecto. / Twitter: @grafocafe

Los Dos Juicios de Alexa

Hace algunas semanas, Alexa Hoffman anunció el lanzamiento de su documental Los Dos Juicios de Alexa, donde hablará de todo lo que ha vivido a lo largo del proceso legal en contra de Héctor N.

Aunque aún no se sabe cuando se estrena, la propia joven ha dicho que su proyecto presentará pruebas que demostrarían la culpabilidad de su padre.

Te recomendamos: Los 2 juicios de Alexa: hija de Héctor N lanza documental sobre su historia