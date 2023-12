Hermano de Lefty SM lamenta la falta de avances en el caso del rapero: “No se me hace justo”

Tras filtrarse unas imágenes en las que se muestran los últimos momentos de Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, su hermano, Cristian Sauceda, revela que él difundió el material por una poderosa razón. Recordemos que el rapero perdió la vida el pasado 3 de septiembre.

Mediante una entrevista para el canal de YouTube La mafia TV, Cristian relató que se siente sumamente molesto de que las autoridades dejen “enfriar” el caso del rapero, probablemente, por algún interés de por medio. Así lo dijo:

Según el joven, los encargados del proceso judicial ponen pretextos para no hablar claramente de la situación o simplemente se limitan a ignorar a la familia, pese a la presión que han puesto para que atrapen a los culpables.

Cristian Sauceda

“La neta, pues no se me hace justo. No se me hace justo que puras m4m4d4s nada más se la llevan sacándonos la vuelta y la familia está desesperada, la familia quiere justicia”.