Hija de Carlos Villagrán confirma el cáncer de su papá; pide un alto a las críticas por volver a ser Kiko

Vanessa Villagrán, hija del actor que interpretó a ‘Kiko’ en ‘El chavo del 8’, apareció en sus redes sociales para confirmar la lamentable noticia de que su padre se enfrentó recientemente al cáncer.

Los rumores de que el actor se enfrentaba a este padecimiento llevan un tiempo, pero en la publicación de Vanessa, quien recientemente salió adelante por segunda vez contra esta enfermedad, dijo que ella y su padre tuvieron cáncer al mismo tiempo.

Además, en días recientes, el actor ha sido duramente criticado en redes sociales por volverse a poner el vestuario de su entrañable personaje e interpretarlo a su edad.

Hija de Carlos Villagrán lo defiende en redes

Es por ello que Vanessa salió a confirmar que Carlos Villagrán sobrevivió al cáncer recientemente y lo defendió de las críticas.

“Vine a hacerles este video porque vi en redes que se hizo viral. Ya saben que hay gente reprimida. Hay gente mala. Hay gente que no tiene qué hacer y se pone a criticar el trabajo de mi papá. Hay gente que le hace segunda. He visto también muchos comentarios de apoyo muy bonitos. Entonces yo nada más vengo a hablar de él como persona”, comenzó.

La hija de Carlos Villagrán lo defendió de las críticas / Instagram

“Mi papá obviamente es lo máximo del mundo, a sus 80 años y con mucho orgullo lo digo, él está trabajando. Me enorgullece que a su edad tenga esa agilidad, esa vitalidad mental, física, que no es una persona que no quiera salir… siempre tiene buena actitud”, dijo demostrando cuánto admira a su papá.

Enseguida los internautas le dejaron mensajes de apoyo como: “nunca lo olvidaremos”, “admirable la actitud, sencillez, profesionalismo y don de gente del maestro”, “tu papi es un ejemplo”.

