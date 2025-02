Hija de Jaime Maussan cuenta la historia de violencia que vivió por parte de su padre desde niña

Dayana demandó a su papá Jaime Maussan, por violencia familiar y discriminación: “Me maltrató desde los 12 años. Me dio el síndrome de la mujer golpeada. Siempre pensaba: ‘Mañana va a cambiar’. ‘Un día me lo voy a ganar’. Nunca ocurrió”.

En noviembre pasado, la comunicóloga Dayana Maussan (40 años), hija de Jaime Maussan, interpuso una demanda contra el reconocido ufólgo y conductor por violencia familiar, discriminación, lesiones y daño moral.

Platicamos con ella y aseguró: “Trato de no ver a mi papá. Me duele llevar su apellido. Siempre lo admiré. Fue muy complicado tomar una decisión como esta (demandarlo), porque también tengo una hija. Sea quien sea, él no tiene derecho a lastimar a nadie”.

Dayana, hija de Jaime Maussan cuenta la historia de agresión que vivió de su papá desde niña

Sobre por qué decidió alzar la voz, dijo: “Empezó a gritarme y a regañarme antes de un evento. Lo quería cancelar de último momento. Me dijo que él no era mi títere y empezó a señalarme y apretarme. Me dejó moretones en el brazo. Yo estaba en shock por su reacción. También fueron otros detallitos, como cuando hicimos una campaña juntos y ni siquiera reconoció todo mi esfuerzo. Me cansé de tanta humillación y dije: ‘Ya no más’”.

Relató que los maltratos comenzaron en su niñez:

“Me maltrató desde los 12 años. Después se fue con la mamá de mis hermanos”.

“Me regañaba por todo. Se hacía el enojado para que no tuviera interacción con él. Lo que más me dolió fue que dijo públicamente que solo tuvo 2 hijos (Sebastián y Monserrat) al preguntarle por qué decía eso, me dijo: ‘No te negué. Solo te omití’”. Dayana Maussan

Dayana Maussan, hija de Jaime Maussan, interpuso una demanda contra el reconocido ufólgo y conductor por violencia familiar, discriminación, lesiones y daño moral. / Francisco Mancera

Hija de Jaime Maussan revela que su padre tampoco apoyaba a su mamá

“Me dio el síndrome de la mujer golpeada. Siempre pensaba: ‘Mañana va a cambiar’, pero nunca ocurrió. Fueron muchos desprecios a lo largo de mi vida”.

“Nunca le reclamé nada a pesar de que no le dio ni un quinto a mi mamá. Trabajé desde los 17. Me pagué la universidad. Me hizo a un lado en todo. Yo solo decía: ‘Un día me lo voy a ganar’. No pasó”.

“Durante mucho tiempo no me importó que me hiciera a un lado. No quería su dinero, sino su aceptación y eso no existió. Por eso dije: ‘Basta de mendigar amor’. Eso no se mendiga ni se ruega”.

Dayana es hija de una relación previa al matrimonio del también periodista con Beatriz Amago. “Mis padres me tuvieron muy jóvenes”.

“Mi mamá me apoya al 100%. Está muy enojada con él. A pesar de todo, siempre me habló bien de mi papá. Incluso me compraba cosas y decía que me lo mandaba él”.

Le preguntamos sobre su relación con la esposa de su padre. “Esta mujer nunca me quiso. Creía que yo le iba a quitar las cosas a mis hermanos. Me decía que mi papá no me quería. Que solo me reconoció porque me parecía a él. Recalcaba que su familia tampoco me quería. Hablaba pestes de mi mamá, cosas muy hirientes”.

A pesar de todo, mantenía buena relación con sus medios hermanos. “Ellos se enteraron de mí por casualidad, cuando mi papá hizo un trámite. Mi hermana tenía 10 años y Sebastián, 13. Siempre me he llevado muy bien con ellos. Fueron muy amables y respetuosos, aunque ahora están bajo su control”.

Hija de Jaime Maussan no pide dinero solo quiere una disculpa pública

Dayana aseguró que su padre también es misógino. “Desgraciadamente lo es. No le da valor a las mujeres. Antes sentía gran admiración por él y mucho amor. La primera en hablar bien de mi papá era yo. Todo el mundo podría hablar pestes de él, y yo era la primera en defenderlo, pero ahora solo siento tristeza”.

“Me gustaría tener una conversación con él, sin que me grite, sin que se enoje, porque es de mecha corta. Es mi papá y me duele lo que está pasando, pero como es una persona muy orgullosa y quiere demostrar quién tiene el poder, no lo va a hacer. Está enfermo de poder”. Dayana Maussan

“Sentiría horrible verlo en la cárcel, pero nadie debe ser maltratado ni violentado de esta forma”.

“Quiero que mi papá me ofrezca disculpas públicas y que tome terapia. Más allá de que me dé algo económico, busco ponerle un límite”, finalizó.

Dayana Maussan, hija de Jaime Maussan, interpuso una demanda contra el reconocido ufólgo y conductor por violencia familiar, discriminación, lesiones y daño moral. / Redes sociales

JAIME MAUSSAN ES UFÓLOGO

Jaime Maussan

Se especializó en el fenómeno OVNI, ahora conocido como FANI (Fenómenos Anómalos No Identificados). Investiga supuestas evidencias de la existencia de vida en otros planetas.

Es conductor de Tercer milenio, donde muestra videos y testimonios. Ha expuesto casos como el de una nave alienígena sobre el WTC México, el de un caballo volador y los supuestos restos de momias alienígenas en Perú. Ha causado controversia al presentar supuestas pruebas de la existencia de extraterrestres y la comunidad científica mexicana lo ha desacreditado.

En 2023 exhibió supuestos cuerpos de extraterrestres. Dijo que la UNAM lo respaldaba. Después lo desmintieron.

