Jaime Maussan es demandado por su hija por despido injustificado y agresión y lo señala de misógino

El famoso conductor y experto en fenómenos extraterrestres, Jaime Maussan, se encuentra envuelto en una controversia familiar luego de que su hija, Dayana, revelara que desde el año pasado mantiene una demanda contra él por despido injustificado y agresión.

La noticia fue expuesta por la misma Dayana en una conferencia de prensa en la joven que compartió detalles sobre la tensa relación que ha tenido con su padre, tanto a nivel personal como laboral.

José Jaime Maussan Flota es un periodista, personalidad televisiva y ufólogo mexicano. / Twitter: @jaimemaussan1

¿Por qué Dayana demandó a su padre, Jaime Mausan?

Durante la conferencia, Dayana describió las dificultades que enfrentó mientras trabajaba con su padre, mencionando que sus desplantes y agresiones eran frecuentes. Recordó un episodio específico en el que Maussan la increpó violentamente:

“No es como que me encante decir que yo le puse una denuncia a mi papá. Se lo dije antes de poner la denuncia, se lo dije a su director y se lo dije a mi hermano porque ellos escucharon cómo me gritoneó ese día. Haz de cuenta que me hizo así (señalando con el dedo) me empezó a gritar y a pegar la puerta”, relató.

Dayana aseguró que este tipo de situaciones eran recurrentes, lo que finalmente la llevó a tomar acciones legales en su contra. Además, confesó que no era la única a la que le gritaba sino a otros trabajadores y hasta a empleadas domésticas. Sin embargo, asegura que con ella siempre era muy duro. Incluso lo señaló de ser misógino.

Así lo describe Dayana:

Jaime Maussan y Dayana Maussan: Un vínculo roto desde la infancia

La hija del investigador habló para ‘Ventaneando’ y dio más detalles de su relación con Maussan antes de trabajar con él, afirmando que nunca se hizo cargo de ella ni de su madre. Dayana es fruto de una relación previa del conductor, antes de su matrimonio con Beatriz Amigo, única esposa reconocida públicamente por Maussan.

En sus declaraciones, la joven mencionó que su padre nunca la apoyó económicamente y que creció alejada de sus medios hermanos:

“Siempre mis hijos y yo hemos estado marginados en su familia. Realmente, yo conocí a mis hermanos cuando ellos ya estaban grandes porque ellos se enteraron de mi existencia por un trámite. A mi mamá nunca le dio un quinto, no daba dinero para la escuela, casa, para nada”, mencionó.

A pesar de la distancia, Dayana intentó acercarse a él en busca de una relación afectiva, pero el intento no prosperó:

“Yo quería su cariño de papá. Para mí no era Jaime Maussan, yo quería una aceptación, un acercamiento”. Dayana

Dayana, hija de Jaime Maussan en conferencia / Francisco Mancera

¿Como reaccionó Jaime Maussan a la demanda?

El abogado de Dayana en la conferencia de prensa confirmó que se llegó a un acuerdo en la demanda laboral y que su clienta recibió una indemnización. Sin embargo, afirmó aún existe un proceso legal abierto en el ámbito civil:

“En lo laboral se llegó a un acuerdo y se indemnizó a mi representada y también tenemos una demanda de carácter civil; dos juicios abiertos; existen desahogo de pruebas en donde mi representada sale dañada emocionalmente”, explicó el abogado.

Hasta el momento, Jaime Maussan no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones de su hija ni sobre el estado actual de los litigios.