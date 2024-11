Jaime Maussan recibe doble demanda ¡de su hija!: Detalles del caso

Jaime Maussan, conocido por su trabajo como investigador de lo que se conocía como ovnis, ahora llamado Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) está envuelto en una polémica legal que involucra a su propia hija, Dayana Maussan. La mujer interpuso una doble demanda en contra de su padre, una de ellas por violencia y otra por despido laboral, según confirmó su abogado Porfirio Ramírez Mendoza en una entrevista para un canal de YouTube.

¿Qué se sabe sobre las demandas de Dayana Maussan contra su padre, Jaime?

El abogado de Dayana Maussan, declaró en una reciente entrevista para el canal de YouTube del popular reportero argentino Max Lumbia, que su cliente inició un proceso legal contra su famoso padre. Según el abogado, las demandas son de carácter penal y laboral.

El representante legal de la hija de Maussan indicó que la demanda penal está relacionada con acusaciones de maltrato, mientras que la demanda laboral surge debido a que Dayana Maussan trabajaba junto a su padre en su programa ‘Tercer Milenio’ y, al parecer, fue despedida de manera inapropiada, según demanda.

“Sí hay una denuncia contra el señor. Hay otras acciones legales. No solamente es la laboral”, declaró el licenciado Ramírez Mendoza. Aunque hay más aspectos involucrados en este caso, aún no se pueden revelar por cuestiones de confidencialidad ya que no se esperaba que el caso se hiciera mediático.

El abogado de Dayana Maussan habla sobre el caso contra el investigador

El abogado también explicó que la información sobre las demandas había sido filtrada por un medio de comunicación, aunque inicialmente se había decidido manejar el caso de manera reservada. “Una instrucción que se tenía era no divulgar más el tema. Yo estoy impedido a hablar más a fondo”, dijo sin dar más detalles.

A pesar de ello, el abogado dijo que su cliente “tiene la razón” y que espera que el caso se resuelva de la mejor manera posible.

“Lo único que puedo decir es que a mi representada, considero que con base a lo que yo tengo, le asiste la razón y espero que esto lo podamos resolver de la mejor forma”, indicó.

¿Quién es Dayana Maussan?

Dayana Maussan, de aproximadamente 40 años, es hija del conocido conductor e investigador del “fenómeno ovni” actualmente conocido como FANI, Jaime Maussan. Durante años, ha trabajado junto a su padre en ‘Tercer Milenio’, un programa de televisión en el que se habla de fenómenos extraterrestres y misterios del universo.

En redes sociales, Dayana se describe a sí misma como fotógrafa con un enfoque en expresiones artísticas y también tiene un interés por compartir información sobre el universo y los fenómenos extraordinarios de nuestro planeta, lo que parece muy coherente con lo que su padre ha hecho en los medios durante varios años.

Hasta el momento Jaime Maussan no se ha pronunciado sobre el escándalo.

