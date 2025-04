Xander, hijo de Karina, habla con valentía sobre su transición de género: “Deseaba despertar siendo niño”

Xander (19 años) arranca su carrera musical con paso fuerte. Promociona la canción “Mujer de miel”, con la que ha conquistado al público. El joven es hijo de Karina, la famosa cantante venezolana.

Sobre su carrera nos contó: “Hace un año empecé a escribir canciones. Se las mostré a amigos y familia, y les encantaron. Me dijeron que lo compartiera con la gente para tener un impacto positivo. Desde ahí dije: ‘Esto es lo que me hace feliz’. A mis papás les dio mucha emoción y me apoyaron”.

“Mujer de miel” tiene un encanto particular: “La escribí para una muchacha que vi unos segundos en el tren. Me obsesioné con ella. No le hablé, pero me encantó. Lo que quise retratar con esta canción es que la mujer de miel puede ser una persona que tal vez ni conoces, pero te creas toda una historia. La obsesión que puedes tener con la idea de una persona”.

Le preguntamos si actualmente tiene pareja, y nos dijo: “Estoy soltero porque soy una persona que trabaja mucho. Es una cosa o la otra. Me encuentro muy ocupado. No es que no tenga tiempo para estar con pareja, pero no les puedo dar tanto. Me la paso en el trabajo, el gimnasio, el colegio, y compongo para una serie de televisión”.

Xander, hijo de Karina / Francisco Mancera y cortesía del entrevistado

Te podría interesar: Hijo de Karina reaparece tras culminar su transición de género

¿Cómo fue la transición de género de Xander, el hijo de Karina?

A los 13 años realizó su transición de género y se ha convertido en un ejemplo para muchas personas. Abrió su corazón y nos contó:

“Lo tuve muy claro desde pequeño, pero mi mamá me llevó con científicos de todo el estado de Florida desde los 3 años. Fue un proceso larguísimo. Hasta mi abuela, que es la persona más conservadora, me decía: ‘Esto es de verdad. Está clarísimo lo que pasa’. No era nada más yo diciéndole a ellos” Xander, hijo de Karina

“Como mis papás fueron muy abiertos, me sentí cómodo para expresarme desde siempre. Ellos nunca me rechazaron. No es que me dejaban cortarme el cabello o que me vistieran distinto a esa edad, pero no me decían: ‘No digas eso’. Me escuchaban, porque debe de ser muy contundente que un niño te lo diga con urgencia. Debe de ser: ‘Vamos a escucharlo, porque algo está raro. Algo pasa’. Fue casi como que salí de la barriga de mi mamá y dije: ‘Miren, les tengo que decir algo y, por favor, me tienen que ayudar’”, expresó.

Xander, hijo de Karina / Francisco Mancera y cortesía del entrevistado

Xander recibió mucho apoyo de su familia en su proceso de transición de género

“Me iba a dormir y deseaba despertar como un niño. Decía: ‘Dios, por favor, yo sé que nosotros tenemos una relación buena. Yo confío en ti. Mañana yo voy a ser niño. ¿Me lo prometes?’. Me despertaba y no pasaba”, señaló.

Xander, hijo de Karina “Empecé a cortarme el pelo más corto como a los 10 años. Me cambié el nombre a los 13. Ahí empezamos con los bloqueadores (de hormonas), que son reversibles, porque mis padres dijeron: ‘Vamos a darle chance para ver si esto puede ser otra cosa’, pero nunca me eché para atrás. Actualmente, tomo testosterona cada 2 semanas y ya eso es lo que hay que hacer siempre”.

Xander es un chico muy seguro: “No siempre he sido así, pero ahora confío mucho en mí mismo”.

Xander, hijo de Karina / Francisco Mancera y cortesía del entrevistado

No te pierdas: Yo soy una mamá trans: Karina

Xander, hijo de Karina, revela que estuvo a punto de morir

Por otra parte, nos contó que a los 16 estuvo a punto de morir: “Me dio un dolor raro en el estómago, pero no lo tomé en serio. A pesar de que no me podía mover de la cama, me tomó demasiado tiempo ir al doctor. Finalmente, me llevó mi hermana y cuando llegamos me dijeron: ‘Tú estás loco, porque te explotó el apéndice’. Ya estaba en sepsis (respuesta descontrolada del sistema inmunitario a una infección, que puede ser mortal). Me entró en la sangre y me dijeron que si hubiera esperado 20 minutos más me habría muerto. Eso se esparce muy rápido. Entré a cirugía de inmediato. Mi sangre ya estaba infectada. A partir de ahí, he aprendido a disfrutar más los momentos”.

Hace unas semanas, vivió una experiencia que también lo puso a temblar: “Venía en un avión de Nueva York para la CDMX y cayó de la nada desde los 30 mil pies de altura a 14 mil. Tuvimos que regresar. Me espanté, porque se pudo haber desplomado”.

“Me encantaría cantar en el Madison Square Garden de Nueva York y estar en una película con Leonardo DiCaprio, porque también quiero ser actor, aunque ahorita me enfocaré en la música. Sacaré varios sencillos y después un disco”, finalizó

Xander, hijo de Karina / Francisco Mancera y cortesía del entrevistado

¿Quién es Karina, la mamá de Xander?

En 1984 saltó a la fama con los éxitos “Sé cómo duele” y “A quién”, que triunfaron en México, Estados Unidos y toda Latinoamérica.

Se retiró en 1998 para dedicarse por completo a su familia.

En 2004 regresó con el showmusical Íntimamente Karina.

En 2006 participó como maestra en Cantando por un sueño, y en 2007 en Disco de oro, en Azteca.

Participó por una década en GranDiosas

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y/o digital de tu revista TVNotas , ¡No te pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Te podría gustar: Karina, la cantante, dolida por su divorcio de Marcello Azevedo, tras 26 años de matrimonio: “Toma terapia”