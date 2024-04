Humberto Zurita responde al hijo de Cepillín tras llamarlo “soberbio”; así fue su reacción

Hace unos días, Humberto Zurita fue cuestionado sobre si tiene la intención de interpretar a Cepillín en su bioserie, la cual su hijo Ricardo González Jr. se encuentra trabajando.

Ricardo González Jr. mencionó en su momento que pretende llevar a la pantalla la historia, la vida personal y trayectoria del famoso “payasito de la tele”.

Debido a esta situación, Humberto Zurita fue cuestionado si deseaba participar en dicha bioserie.

Tras lo dicho por Humberto Zurita, su hijo se mostró molesto con el actor y le envió un contundente mensaje.

Humberto Zurita fue captado recientemente por el programa “Venga la alegría” en el aeropuerto de la Ciudad de México, y ahí el actor reaccionó a lo dicho por Ricardo González Jr.

Zurita también se mostró abierto a interpretar al fallecido “payasito de la tele” y destacó su admiración por Cepillín.

Humberto Zurita

“Totalmente. Yo leo todo lo que me mandan y luego decido si lo hago o no, pero no hay nada personal. No sé por qué él puso esa nota, pero no importa. Él habla de su padre bien, correctamente. Es una personalidad que llenaba estadios, que tuvo épocas importantísimas. O sea, no hay desdén hacia la persona. Yo jamás. Todo mi cariño, todo mi respeto y admiración para su carrera”.