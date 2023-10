Huracán Otis: Reportan como desaparecida a Margarita Portillo, viuda de Andrés García

El huracán ‘Otis’ ha causado graves destrozos en Acapulco y ha dejado incomunicadas a miles de personas, incluyendo famosos y familiares de celebridades que viven en la costa de Guerrero.

Tal es el caso de Margarita Portillo. A través de una entrevista en De primera mano, la escritora y productora, Yolanda Garza, amiga de Andrés García y de su viuda, reveló que no sabe nada sobre el paradero de Margarita Portillo. Esto, luego de querer contactar a sus amigos y no tener respuesta.

“A Margarita no la pude localizar. Sí le estuve llamando, su abogado también me dijo que le estaba marcando y nada No, no supimos nada de (ella). Pero sí, las construcciones de Acapulco quedaron muy, muy dañadas. No sé, la verdad, cómo habrá quedado ‘El Paraíso’. No te puedo decir nada de eso”, explicó Garza.

Cabe destacar que Portillo ya había vivido un huracán antes, por lo que en diferentes ocasiones se autonombró como una sobreviviente de esta catástrofe natural. De hecho, ella y García se conocieron en 1997 luego de que el huracán Paulina afectó las costas de Guerrero.

Benny Ibarra asegura que fue testigo de la boda de Andrés García y Margarita Portillo / Instagram:@andresgarciatvoficial

Aquella vez ella perdió todas sus cosas materiales, por lo que habría acudido a una misa para los afectados del huracán Paulina; fue en ese momento en el que vio por primera vez a Andrés.