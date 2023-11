Imelda Garza, nuera de Maribel Guardia, ¡le reclamó a su mamá por hablar mal de su suegra!

Hace una semana, la consuegra de Maribel Guardia, Imelda Tuñón Jáuregui, causo gran controversia debido a unos mensajes que colocó en una publicación de la famosa. Se trata de un video en el que Maribel aparece vestida de catrina y lleva de la mano a su nieto. Al parecer, a la madre de la viuda no le pareció la caracterización de la muerte junto a su nieto, y arremetió contra Maribel señaló que si ella quería reunirse con su hijo Julián, se fuera sola y dejara en paz al pequeño.

La mamá de Imelda Garza habría colocado estos mensajes respecto a la foto de Maribel y su nieto / Facebook

“Suéltale la mano a mi gordo, vete tú sola bella… Que se vaya sola la comadre… Al más allá o a dónde le dé su gana, a reencontrarse con su hijito, pero a José Julián no se lo lleva”, escribió el 31 de octubre. Imelda Garza,

En redes se armó la polémica y es que la nuera de Maribel Guardia, Imelda Garza Tuñón fue quien ya tomó una postura y reaccionó en contra de los comentarios desafortunados que realizó su madre en redes sociales. Así fue como le respondió a una de sus seguidoras que le pidió poner un límite a la señora.

Maribel Guardia y su nieto se disfrazaron por el Día de Muertos / Facebook

Una usuaria le escribió en un video que subió a TikTok: “Póngale un alto a su mamá hay porfas! Cantas muy bonito (sic)”.

A lo que viuda de Julián Figueroa replicó que ella no podía controlar lo que su madre dijera y afirmó que no vivía con ella, que ya le hizo saber su molestia y que no llevan una buena relación.

“Yo no la controlo ni vivo con ella, le expresé mi enojo hacia ella, pero la verdad es que no nos llevamos bien”. Imelda Garza Tuñón

Por su parte, Maribel Guardia no se ha pronunciado al respecto, al menos no sobre este tema. A la par de esta controversia, la periodista de espectáculos Addis Tuñón señaló que el matrimonio de Maribel Guardia pasaba por una “crisis”, la cual ya desmintió la actriz, pues subió una fotografía de ella y su marido más enamorados que nunca.

Imelda Tuñón, esposa de Julián Figueroa, no piensa dejar a Maribel sola en su duelo. / Facebook: Maribel Guardia/Facebook: Imelda Tuñón



