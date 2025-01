Imelda Tuñón, devastada por la separación de su hijo, habría perdido peso por tristeza: “Mucho dolor”

Maribel Guardia demandó a su exnuera, Imelda Tuñón, en afán de proteger a su nieto. Por este motivo ha acaparado titulares en los últimos días y se desató una ola de rumores y especulaciones acerca de la relación entre ellas y el futuro del hijo del fallecido Julián Figueroa.

Algunos medios filtraron la que sería la denuncia presentada por Maribel Guardia contra Imelda en la que supuestamente señalaría que la joven desatiende a su hijo y que se ausenta durante varios días de la casa que compartía con ella, sin informar su paradero. De acuerdo con la información filtrada, Maribel habría señalado que cuando Imelda regresaba a su casa, lo hacía bajo los efectos de la bebida.

Recientemente salió a la luz, por otro extracto filtrado de la que sería la demanda de Guardia, que Imelda habría protagonizado varios incidentes debido a sus supuestos problemas con la bebida. Según lo informado, uno de estos accidentes habría ocurrido en 2023, cuando Imelda supuestamente sufrió un grave choque mientras conducía bajo los efectos del alcohol.

Cabe destacar que Maribel no se ha pronunciado acerca de la veracidad de los documentos filtrados. Por ello, la información guarda la calidad de rumor.

Imelda Tuñón habría perdido peso de la tristeza, dice Addis Tuñón

Addis Tuñón, conductora del programa ‘De primera mano’ y tía de Imelda, describió el estado emocional de su sobrina, quien no la está pasando nada bien, asegura que no hay resentimiento hacia Maribel, pero sí una profunda tristeza por no estar con su hijo tras la medida de protección que determinó la Fiscalía en lo que se realiza la investigación.

“Nos vimos Imelda y yo. La veo triste, con mucho dolor a cuestas. No la veo enojada, no hubo una sola palabra en contra de Maribel Guardia, pero sí con mucha indignación para con el Fiscal que fue destituido. Te quiero mucho, Ime”, comentó en su canal de YouTube.

La conductora añadió que esta situación ha afectado la salud física de Imelda:

“De verdad les digo, está muy triste. Ime es muy delgadita, se me está perdiendo. Afortunadamente, está acompañada de su familia, que la está haciendo fuerte. Ellos confían en la autoridad y tienen un halo de esperanza de que se pueda revisar el caso.” Addis Tuñón

Destitución del fiscal brinda esperanzas a Imelda Tuñón

La reciente destitución de Miguel Ángel Barrera Sánchez, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, podría marcar un punto de inflexión en esta historia. La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, anunció la salida del funcionario, aseguró que los casos bajo su gestión serán revisados para garantizar imparcialidad y justicia.

Cabe mencionar que esta destitución no tiene nada que ver con el caso de Maribel Guardia y Maribel Guardia. Este acto se produce tras las críticas de colectivos feministas que denunciaron la presunta detención injustificada de Mafer Turrent el pasado 22 de enero, lo que puso en el ojo público la actuación de Barrera Sánchez.

Mafer Turrent acusó a su esposo de violencia vicaria el pasado mes de septiembre, pero fue detenida por presuntos delitos fabricados por su exesposo Edgar ‘N’, asegura la denfesa de Mafer Turrent.

¿Qué opina Imelda sobre la destitución del Fiscal

“La postura de Imelda es la siguiente: ella está dudando de que las autoridades vayan a cambiar su postura luego de una revisión. Aún así, tiene esa duda, ese desazón, esa congoja, pero sí desea que todas las personas que estén involucradas en un tema similar al de ella, vayan y exijan una revisión, esa es la postura de Ime”, comentó Addis Tuñón

Según Addis, esta destitución, le da esperanza en la familia de Imelda, quienes confían en que este nuevo panorama podría favorecerla en el proceso por la custodia de su hijo.

Addis Tuñón aclaró que ella se mantiene imparcial frente al caso, si bien afirma que está triste por su sobrina, aseguró que busca informar sobre el caso:

“Rezo con el corazón, pero escucho con los oídos, si en algún momento este juicio le da la razón a Maribel, lo voy a sentir mucho, voy a abrazar a Imelda, pero ojalá de verdad se haga lo que el juez y el fiscal determinen”, concluyó.

