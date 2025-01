Julián Figueroa pidió que Maribel Guardia “protegiera” a su hijo ¿de Ime Tuñón?; esto dice su hermana

Las redes sociales se han conmocionado ante la demanda interpuesta por Maribel Guardia en contra de Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa. La actriz procedió legalmente debido a que no considera apta a su nuera para cuidar de su nieto.

Actualmente, el pequeño se encuentra con Maribel. Tras pasar una noche en el DIF, la fiscalía decidió darle la custodia temporal por 10 días a la también presentadora.

En los documentos de la querella, se especifica que, supuestamente, la joven se va de fiesta constantemente y hasta llega a desaparecer por varios días. De igual forma, se señala que no trabaja y, aparentemente, los gastos del menor son cubiertos con el apoyo de 22 mil pesos que Maribel le da mensualmente a su nuera.

Aunado a esto, se ha rumorado que Imelda tiene problemas con la bebida y las sustancias ilícitas. Incluso, en su momento, se filtró un video de un hombre llegando a su domicilio a altas horas de la noche para, presuntamente, entregarle paquetes escondidos.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Te podría interesar: Maribel Guardia: Maestra de su nieto la alertó por posible maltrato, revelan reportes

Julián Figueroa confiaba en que Maribel Guardia protegería a su hijo

En medio de todo esto, la hermana de Julián Figueroa, Marcelia Figueroa, se solidarizó con Maribel y, mediante un comentario en el video que compartió sobre esta situación, indicó que el cantante confiaba plenamente en su madre para cuidar del pequeño.

Marcelia Figueroa “Yo sé muy bien que mi hermano te pidió que cuidaras y protegieras a su hijo”

Sin mencionar a Imelda Tuñón, Marcelia dijo haber sido testigo de que la actriz ha “cumplido con esa promesa” hasta el día de hoy.

“Has cumplido esa promesa con tanto amor del que yo, y muchos, hemos sido testigo. Te adoro. Dios con nosotros”, manifestó.

Aunque Maribel no respondió al comentario de la hermana de Julián, muchos usuarios respaldaron su postura y le desearon todo lo mejor a la actriz para que esta situación se pueda resolver de la mejor manera.

Mensaje de la hermana de Julián Figueroa / Captura de pantalla

No te pierdas: Imelda Garza: Exhiben foto de cómo la habrían descubierto en casa de Maribel Guardia ¡en plena acción!

¿Por qué Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón?

Tras obtener la custodia temporal de su nieto, Maribel Guardia ha dejado claro que su única intención en salvaguardar la integridad del menor y hasta manifestó su deseo de que Imelda se recupere de sus problemas para estar mejor. Ha aclarado que el lugar del niño debe ser junto a su madre pero cuando se recupere.

Por supuesto, la viuda de Julián Figueroa tiene otra versión de la historia. Según ella, Maribel empezó a tenerle cierto resentimiento desde que le reveló la presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

De igual forma, señaló que la actriz intenta llenar la ausencia de Julián y por ello se molestó después de que le dijera que quería buscar otro lugar para vivir con su pequeño. Recordemos que Imelda y el menor empezaron a vivir con Maribel tras el deceso del cantante.

Maribel Guardia y su esposo Marco Chacón

¿Imelda Tuñón procederá legalmente contra Maribel Guardia?

Hace poco, Imelda Tuñón acudió a la Secretaría de Mujeres de la CDMX. Si bien no especificó el motivo de la visita, todo indica que fue a ver qué acciones legales podría tomar en contra de Maribel, pues, al salir, declaró ante los medios que hará todo lo posible para mostrar que es una madre capaz y que todo lo dicho sobre ella es una difamación.

“Estoy siguiendo mi tratamiento psicológico. De hecho, en un rato iré con mi psiquiatra. Haré todas las pruebas que se me pidan, como el antidoping, y presentaré mi declaración, ya que no me permitieron declarar en su momento”, apuntó.

Cabe destacar que, durante otro encuentro con los medios, afirmó que, tras “recuperar” a su hijo, pondrá límites y solo permitirá que Maribel visite a su hijo bajo supervisión.

Mira: Imelda Garza por fin admite lo que recibió en la casa de Maribel Guardia tras video filtrado