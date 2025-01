Imelda Tuñón lanza comunicado ante denuncia de Maribel Guardia: “Confío en la acción de la justicia real”

Otro capítulo se cierne en la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, esposa del fallecido Julián Figueroa. La semana pasada la actriz decidió ejercer acciones legales contra su nuera por el bienestar de nieto.

En lo que se ha filtrado de la querella de la famosa, Guardia acusaría a Imelda de, entre otras cosas, consumir alcohol y sustancias, no trabajar e ir de fiesta constantemente, además de llevar hombres a su casa, frente a su hijo. Por su parte, la joven ha dicho que es una buena madre y Maribel solo la denunció debido a que, supuestamente, le tiene resentimiento por haberle revelado la presunta infidelidad de su esposo, Marco Chacón.

Actualmente, el pequeño se encuentra en resguardo de su abuela. Tras haber pasado toda una noche en el DIF, las autoridades dictaminaron que el menor se quedara con Maribel Guardia durante 10 días, mientras se realizan las investigaciones pertinentes.

Desde que todo esto inició, se ha especulado que Imelda tiene problemas con el consumo de sustancias. Aunado a este rumor, el periodista Javier Ceriani mostró unas fotografías del estado inconveniente y con compañía masculina en el que, supuestamente, el niño encontró a Imelda.

Maribel Guardia / Redes sociales

Te podría interesar: Imelda Tuñón, devastada por la separación de su hijo, habría perdido peso por tristeza: “Mucho dolor”

Imelda Tuñón rompe el silencio y emite comunicado de su relación con Maribel Guardia, este 27 de enero

A través de un comunicado para redes sociales, este lunes 27 de enero, Imelda expresó su “angustia, tristeza y preocupación”, así como “impacto y daño psicológico por una agresión física hecha a una madre en presencia de su hijo, tras la denuncia promovida por Maribel Guardia”.

No obstante, aclaró que, previo a todo esto, la relación con Maribel Guardia fue buena, principalmente, después del sensible fallecimiento de Julián Figueroa, en abril del 2023.

Imelda Tuñón “Siento la necesidad de aclarar ciertas situaciones que se han publicado como verdades absolutas, retratando tanto a la abuela como a mí, de formas que no corresponden a la realidad. Tras la dolorosa pérdida de mi esposo, Julián Figueroa, en 2023, el amor por mi hijo nos unió a Maribel y a mí en medio del duelo. Decidí, de manera libre y amorosa, mantener la dinámica y el entorno que mi hijo conocía, es decir, la unidad familiar, agradeciendo de corazón que como madre y abuela pudiéramos apoyarnos mutuamente por el bienestar de los tres”

De acuerdo con la exparticipante de ‘La academia VLA’, Maribel nunca había cuestionado su maternidad: “En ninguno de esos momentos hubo la más mínima desconfianza sobre mi capacidad en el cuidado de mi hijo que hoy pretenden manifestar como motivo de una denuncia que, con tan solo unas manifestaciones, sin evidencia probada, fue el detonante para que me separaran de mi hijo”.

“Mi papá nos visitaba continuamente en su casa y si hubiera sido el caso, jamás tuvo el valor moral de decirle lo que supuestamente ocurría”. Luego en el comunicado de Imelda se afirma que ella y su hijo estuvieron fuera de la casa de Maribel durante un mes y que “en el supuesto de existir un maltrato hubiera sido una preocupación genuina era el momento de denunciarla”.

Después sigue Imelda en su comunicado y asegura que esto fue una sorpresa absoluta para ella, aunque sin duda, fue planeado con “tiempo y estrategia”. Imelda dice que no duda del amor de Maribel por su hijo, aunque los acontecimientos actuales puedan ser indicios de otros intereses. Imelda señala que confía en que Maribel sabe que las acusaciones no reflejan los acontecimientos no reflejan lo que vivieron juntas en su casa.

Abogados de Imelda Tuñón solicitarán la “anulación del proceso”

Imelda resaltó que su equipo legal ya está trabajando para que se anule el proceso, ya que este, supuestamente, se manejó de manera parcial. “El titular de la Fiscalía que se prestó a dictar las medidas de protección de dejar a mi hijo al cuidado de su abuela paterna fue destituido”, dice en el comunicado de Tuñón y según ella, fue por actos indebidos en un caso similar al de ella.

“Mis abogados exigirán la anulación de este proceso debido a las sospechas fundadas sobre el cuestionable criterio de dicho fiscal y la estructura organizacional que sustenta sus decisiones, quienes obligaron tanto a mi hijo como a mí a aceptar decisiones parciales”, explicó.

Y añadió: “Me conducen a pensar que puede tratarse, más que una primera intención de la protección de la integridad de mi hijo, una acción de daño hacia mi persona y desgraciadamente también para mi hijo que he extrañado durante casi una semana”.

Igualmente, Imelda se queja de que las autoridades le hubieran dado al niño a Maribel y no a la familia de ella y que no se lo entregaron esa madrugada sino que se lo dieron a Maribel.

Imelda Tuñón / Redes sociales

Checa: Imelda Tuñón: en medio del escándalo con Maribel Guardia, sale a la luz que habría tenido aparatoso accidente

Imelda Tuñón confía en que se hará justicia y le devolverán a su hijo

Imelda asegura en su comunicado del 27 de enero que confía en que se hará justicia y podrá recuperar a su hijo.

Para finalizar, dejó ver que no impedirá que los abuelos vean al menor, por lo que abre la puerta para un acuerdo con Maribel y Marco Chacón.

“Confío en Dios, en la acción de una justicia real y que la Fiscalía comprometida con la sociedad a quien manifiesta servir, así como en el derecho que mi hijo tiene a vivir rodeado del amor sano que tanto su madre como sus abuelos pueden ofrecerle”, concluyó.

Hasta el momento, Maribel Guardia no se ha pronunciado ante el comunicado de su nuera. No obstante, la acrtriz en su momento señaló que esta denuncia solo busca el bienestar del niño, por lo que desea que su madre “se recupere” de sus supuestos problemas.

Mira: Conductores de Sale el sol arremeten contra Verónica Basctos por regañar a Imelda Tuñón en entrevista