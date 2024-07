Imelda Tuñón le responde a Ferka tras críticas su actuación en ‘La academia VLA’ ¿está molesta?

Luego de que Ferka se le fuera con todo y criticara su primera actuación en ‘La academia Venga la alegría’, concurso en el que ella también participa, Imelda Tuñón, la nuera de Maribel Guardia, no se queda callada y responde tajantemente a sus comentarios.

Recordemos que la exnovia de Jorge Losa “regañó” a la actriz de teatro por haber olvidado una parte de su canción, asegurando que no existe excusa para que los participantes no den lo mejor de sí en el escenario.

“Que se te olvide la rola es como si yo llegara a una novela y se me olvida mi texto. Ella es cantante. Entonces, hay que hacer las cosas como se deben de hacer y no justificarse de nada”, dijo.

No te pierdas: ¿Poncho Cadena nervioso al ver a Litzy? este video que circula en tiktok podría demostrar que sí

¿Qué respondió Imelda Tuñón ante las críticas de Ferka?

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, la viuda de Julián Figueroa, Imelda, recordó que tanto ella como Ferka estaban en una “competencia amistosa”, por lo que cada persona tenía el derecho de dar su punto de vista.

“¿Qué digo? Al final es una competencia amistosa y cada quien se expresa como quiera de quien quiera” Imelda Tuñón

También señaló que los fallos en su interpretación se debieron, en parte, a ciertos problemas técnicos: “Me falló el prompter y no me sabía el rap. Estaba estudiando otras cosas y llegué un poco apresurada a la canción ¿Con eso voy a callar bocas? Pues sí”, expresó.

Para finalizar con el tema, dejó en claro que, al contrario de lo que muchos afirman, ella se preparó profesionalmente para ser actriz y cantante, solo que últimamente ha tenido algunas complicaciones en su garganta.

“Sí soy cantante. Solo que he pasado una racha de afonía. He estado muy mala de la garganta. He tenido ensayos diarios. Entonces sí ha estado muy pesado”, indicó.

¡Imelda Tuñón desmiente los rumores que la señalan que acudió a una alfombra roja pasadita de copas! 🥴😱 La actriz también reacciona a los comentarios de Ferka. 🎤🎶📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/qaRBt7CYZz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 5, 2024

Checa: Tunden a Imelda Tuñón tras cantar tema de Rosalía en VLA: “Se estaba ahogando”

¿Imelda Tuñón acudió en estado inconveniente a un evento?

Desde hace algunos días, ha estado circulando un rumor que apunta a que Imelda Tuñón asistió en estado inconveniente al estreno del espectáculo ‘Disney on ice’.

Ante esto, la nuera de Maribel Guardia aclaró en una entrevista para ‘Ventaneando’ que no es una persona alcohólica y señaló que, en ocasiones, puede lucir “perdida” debido a la medicación que toma para la ansiedad.

“No, yo venía de ensayo. Tomo medicamentos para la ansiedad y cosas así que a lo mejor pudiera ser que me vean así como media ida”, apuntó.

Esta información fue confirmada por su productora, quien también se encontraba presente en el encuentro, mencionando que la actriz solo estaba “cansada”.

Mira: Potro se lanzó contra el ex de Ferka y lo llama “Pocos hue...” por no hacerse cargo de su hijo