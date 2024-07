Potro se lanzó contra el ex de Ferka y lo llama “Pocos hue...” por no hacerse cargo de su hijo

Entre Ferka y Christian Estrada, el amor que protagonizaron en 2020 se transformó en una interminable guerra legal y de palabras que parece no tener fin. Según Ferka, el actor y modelo nunca se ha responsabilizado por el hijo que tienen en común.

Christian, por su parte, ha negado repetidamente estas acusaciones, afirmando que es su ex quien no le permite ver al menor. En los últimos años, han surgido señales de un posible acuerdo de manutención, aunque este nunca llega a concretarse.

Ferka vivió momento traumantes al lado de su expareja Christian Estrada. / Francisco Mancera

Este conflicto mediático ha provocado que otros influencers, que ahora son padres, expresen su opinión al respecto. Uno de ellos es Luis ‘Potro’ Caballero, quien debutó como padre en abril de este año y ha disfrutado plenamente de su paternidad.

Luis ‘Potro’ Cabello y Fernanda de la Mora ya son papás / Instagram: @ luispotrocaballero

Luis “Potro” Caballero reconoce a Ferka como una gran madre

En el episodio más reciente de su pódcast, Luis “Potro” Caballero recibió a la actriz y celebridad, Ferka. Además de revivir anécdotas y experiencias de su paso por los realities, la conversación giró en torno a temas más personales, como la relación de Ferka con su expareja Christian Estrada y la admirable labor que desempeña como madre soltera.

Ferka mencionó que ha tenido que sacrificar tiempo con su hijo debido a sus compromisos laborales, diciendo: “pero no me queda de otra”.

A esto, Caballero respondió: “Es que lo tienes que hacer. Eres una mamá soltera, una mamá luchona. La gente que te conoce y te sigue en redes sociales sabe que te partes en diez mil pedazos para darle la mejor calidad de vida a tu hijo”.

Potro se lanzó contra el ex de Ferka

El ex Acapulco shore habló desde su experiencia y arremetió contra el ex de su amiga: “Christian no aparece, el güe... no hace absolutamente nada, le vale ma..., y es bastante triste”.

“Ahora que soy papá, te puedo decir: qué pocos hue..., qué falta de corazón hacer ese tipo de cosas sabiendo que es tu hijo. Que te valga tanta mad... y que veas que la mamá se rompe haciendo todo para sacar a su hijo adelante, qué pocos hue...”. Luis ‘Potro’ Caballero,





Ferka reconoció que vivir bajo esta situación es muy fuerte emocionalmente, pero espera que el tiempo le dé la razón y, sobre todo, que su hijo lo pueda entender. “No importa que en esta ocasión sea mamá sola. Le voy a dar lo mejor”.

Ferka está dispuesta a todo por darle una calidad de vida digna a su hijo

Finalmente, la actriz aseguró que está orgullosa ser “madre autónoma” por lo que aclaró que no le importa lo que tenga que hacer: “Canto o bailo o tengo que hacer moles. Haré lo que tenga que hacer para sacar a mi hijo adelante hoy y siempre”. También afirmó que Christian Estrada “el día de mañana se va a arrepentir; se está perdiendo los mejores años. Si él prefiere comprarse un reloj o irse de vacaciones, cada quien, (su bebé) se dará cuenta de todo”.

Christian Estrada confesó que solo quiere estar presente en la vida de su hijo / Instagram: @estradac11

Actualmente, Ferka participa en dos reality shows: “MasterChef Celebrity” y “La academia de Venga la alegría”. Por su parte, Christian está en “La isla: Desafío Grecia y Turquía”, donde también compite con el también ex de Ferka, Jorge Losa. Esto ha provocado varios roces entre ellos debido a su ex en común.

Los exnovios de Ferka se vieron cara a cara / Twitter

