Ferka reacciona a las lágrimas de Christian Estrada en ‘La isla’: “Cuánta falsedad”

Hace algunos días, Christian Estrada se integró a ‘La isla: Desafío Grecia y Turquía’, uniéndose al equipo de los ‘Rebeldes’. Su participación ha dado mucho de qué hablar, pues Jorge Losa también está en el concurso como parte de los ‘Intensos’.

Cabe destacar que Christian y Jorge son exparejas de Ferka, quien ha asegurado que su relación con ambos no fue la mejor. De acuerdo con la conductora, Estrada nunca se ha responsabilizado por el hijo que tienen en común.

En el caso de Losa, afirmó que este le fue infiel con Serrath. De igual forma, señaló que, cuando vivían juntos, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ nunca cooperaba en los gastos de la casa.

Los exnovios de Ferka se vieron cara a cara / Twitter

Te podría interesar: Aurea Zapata reaparece en ‘Hoy’ y muestra un video de la supuesta violencia que vivió con Patricio ‘N’

Aunque ambos solo llevan una semana en el reality, ya han generado polémica, principalmente Estrada, quien recientemente rompió en llanto al hablar de su hijo.

En una reciente transmisión del programa, el actor sostuvo que siempre se ha hecho cargo de él, a diferencia de lo que su expareja asegura: “Si yo estoy aquí es por mi hijo. Me quito el pan de la boca para dárselo a mi hijo”, señaló entre lágrimas.

Incluso, señaló que no busca hacer “amigos” en la competencia, pues solo quiere ganar y ser un buen ejemplo para su pequeño.

𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀𝘁𝗶𝗮𝗻 𝗘𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮 rompe en llanto al acordarse de su hijo, quiere que se sienta orgulloso de su desempeño en 𝗟𝗮 𝗜𝘀𝗹𝗮 𝗗𝗲𝘀𝗮𝗳𝗶́𝗼 𝗚𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮 𝘆 𝗧𝘂𝗿𝗾𝘂𝗶́𝗮. 🥺#CastigoLaIsla 𝙀𝙉 𝙑𝙄𝙑𝙊 𝘼𝙃𝙊𝙍𝘼 🔴📲 ➡ https://t.co/QJKpH0OFar pic.twitter.com/jKhrixme34 — La Isla (@IslaReality) June 27, 2024

Ferka reacciona a las lágrimas de su expareja

Tras las declaraciones del exparticipante de ‘La casa de los famosos Telemundo’, Ferka se hizo presente en redes sociales y lanzó un corto, pero contundente mensaje negando que su expareja se haga responsable de su hijo.

“Me quito el pan de la boca. Cuánta falsedad”. Ferka

Por supuesto, su comentario generó muchas reacciones por parte de los internautas. No obstante, la gran mayoría tachó de “ridículo” a Estrada por “usar” a su hijo para generar “lastima” en la gente”.

Mensaje de Ferka a Christian Estrada / X: @ferka

Checa: Eduardo Yáñez ya fue denunciado formalmente; reportera lo acusa de robo

Ferka y Christian Estrada; así fue su tormentosa historia de amor

Ferka y Christian Estrada se conocieron en 2020, cuando participaron en el reality ‘Guerreros’. Si bien su relación en el programa tuvo altibajos y hasta se separaron una vez, después se reconciliaron y anunciaron que serían padres.

A mediados del 2021, le dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común. Si bien todo parecía ir viento en popa y hasta llegaron a comprometerse, en 2022 se separaron.

Tras la ruptura, Ferka acusó a Christian de no querer hacerse responsable de su hijo, algo que el modelo ha negado, afirmando que es su ex quien no le deja ver al menor. En los últimos años, ambos han dado señales de un arreglo de manutención, el cual termina por no concretarse.

Mira: Nodal y Ángela Aguilar: Reviven reclamos de AB Quintanilla en contra de la cantante ¿cuál fue la razón?