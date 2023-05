Ingrid Brans, La Reata, ¡casi fallece por abuso de sustancias!: “Víctor Trujillo me salvó la vida”

La modelo argentina, de 37 años, saltó a la fama en 2010 cuando se integró al noticiario; años después de que su madre falleció, trabajó en table dance. En la actualidad, incursiona en el canto como rapera y quiere que la gente sepa que “se puede salir de la oscuridad.”

Ingrid Brans, de 37 años, quien se dio a conocer como ‘La Reata’ en el noticiario El Mañanero, de ‘Brozo’, actualmente, se está lanzando como rapera con temas de su propia inspiración, en las que refleja su esencia.

Platicamos con la modelo originaria de Argentina y nos abrió su corazón sobre los momentos más difíciles que ha vivido y que la han fortalecido:

-Ingrid, te estás lanzando como rapera...

“Así es, estoy emocionada y feliz, me siento plena con mi proyecto musical. Recién ahorita lo estoy promoviendo y me gustaría que la gente me escuche, conozca lo que estoy haciendo y compartir en las canciones las historias de lo que viví, quiero que las personas sepan que se puede salir de cualquier oscuridad, siempre que tengamos luz dentro”.

Ingrid Brans, ‘La Reata’, asegura que Víctor Trujillo la salvó cuando la eligió para formar parte de El Mañanero / TVNotas

-¿Has vivido cosas difíciles?

“Mi madre (Martha) falleció cuando yo era chica por cáncer; sufrí abuso, y además caí en el abuso de sustancias, porque tenía una falta de seguridad y amor propio terribles”.

-¿Qué pasó con tu mamá?

“Cuando ella tenía 30 años, empezó su enfermedad; por la calidad de vida, la falta de alimentación y muchísimas cosas que ella vivió, le causaron un enfisema pulmonar y le dio cáncer. Vivíamos precariamente y era súper difícil llevarla al hospital, porque no teníamos coche y donde vivíamos tardaba mucho el pesero. Falleció cuando yo tenía 8 años y ella 54, era muy joven”.

Como rapera, está incursionando en la música; actualmente, ha grabado más de 40 canciones / TVNotas

-¿Cómo asimilaste su partida?

“Tengo una canción que se llama Carta al Cielo, que le escribí, salió hace unos meses, justamente le cuento que hoy en día, ella estaría muy orgullosa de mí. Me pongo un poco triste, fue una mujer increíble, la admiré muchísimo y lo poquito que me dejó, siempre intento multiplicarlo en mi corazón. Son cosas que te rompen, pero también fortalecen el corazón”.

-Nos contabas que, lamentablemente, sufriste un abuso...

“Fue cuando yo tenía 9 años, por parte del que decía que era amigo de mi papá. Mi padre (Ricardo) se iba a trabajar y este señor me iba a cuidar a mi casa. Como niña, yo no tenía identificado qué era el órgano masculino; este señor se restregaba contra mí y yo no entendía, me decía que estaba jugando”.

“Me siento plena con mi proyecto musical; a través de él estoy sacando mis historias, eso me va a ir cicatrizando.” / TVNotas

-¿Cómo te libraste de él?

“Me escapaba a la casa de la vecina y ella sabía lo que pasaba, por lo que me cuidaba y me devolvía hasta que era la tarde y llegaba mi papá, entonces cuando el señor llegaba, ya no me encontraba y dejó de ir”.

-Sabemos que trabajaste en un table dance, ¿cómo fue esa experiencia?

“Yo llegué de Argentina a México en 2007 y de ese año hasta 2009 estuve bailando. Decidí trabajar ahí por dinero, pero la noche es una loca, traicionera, que al principio parece muy atractiva y nos va llevando entre las bebidas embriagantes, la mala junta y las sustancias”.

-¿Cuáles fueron los peligros que viviste?

“Tengo muchísimas anécdotas que viví con muchísimo estrés y miedo: una de las más estresantes fue cuando yo estaba aquí como extranjera (es argentina) de una forma ilegal en ese momento, llegó la policía de Migración al lugar a revisar y nos escondieron como a veinte bailarinas en una habitación muy pequeña y esperamos hasta que se fuera la policía; fue una dura situación, porque lloraban, estábamos sin ropa, no había aire y estuvimos esperando más de una hora”.

Como ‘La Reata’ así la conocimos, luciendo su figura y usando una máscara / TVNotas

-¡Qué fuerte!...

“Situaciones como esta me hicieron pensar una y otra vez, qué estaba esperando para salir de ahí, porque no sé si era por más dinero o tal vez incluso que la misma noche y las sustancias no me dejaban ver que podía hacer otra cosa. Situación tras situación negativa que te pasa en ese ambiente, o sales o te quedas, pero yo soy una sobreviviente”.

-¿Cuál fue la gota que derramó el vaso?

“En 2009 tuve una sobredosis, consumí muchísima esa semana: era viernes y desperté un martes completamente inconsciente con la nariz sangrando; vi mi rostro hundido de lo deshidratada que estaba y ese fue el momento que dije: ‘No puedo morir así ’.”

Nos contó que participar en este programa le cambió la vida para bien; ahí duró seis años. / TVNotas

-¿Ahí dejaste las sustancias?

“Sí, nunca más me volví a dar un peri…, y me lo han ofrecido y tal vez me lo vuelvan a ofrecer, pero estoy muy convencida de decir que no, porque hoy me amo muchísimo, me siento y percibo mi energía, mi seguridad, el amor propio”.

-Luego llega El mañanero y ‘La Reata’, ¿qué significó este proyecto para ti?

“Me dio esta fama que la verdad no me esperaba, y cuando Víctor Trujillo me escoge para el personaje de ‘La Reata’, me salvó la vida, porque experimenté lo que era tener un trabajo fijo y con un ritmo saludable, yo cambié mi vida ahí. Víctor Trujillo es súper inteligente, no hay nada malo que decir de él, todo lo contrario”.

-¿Te gustaba salir con máscara?

“Me encantaba, disfruté mucho ‘La Reata’ y me ayudó muchísimo, porque al mismo tiempo pude hacer la universidad, donde estudié Comunicación”.

A pesar de todo, hoy toma lo positivo y el aprendizaje de lo que vivió / TVNotas

-¿Qué vino después de tu participación en ese programa?

“Fui barista y abrí mis cafeterías que se llamaban El Rincón Mañanero, que las cerré en pandemia y empecé a hacer este proyecto musical”.

-Síguenos contando de tu música...

“La pandemia hizo que yo escribiera y narrara todo lo que les he contado, lo profundicé de otra forma y lo estoy sacando como pan caliente en mis temas, lo voy a ir sacando poco a poco, porque eso me va a ir cicatrizando”.

-Has sido muy pretendida, ¿pero ya te has enamorado?

“Creo que en cada relación me he enamorado, cada amor ha sido diferente y me ha ayudado a crecer, y agradezco a cada persona, incluso a aquellas parejas que en cierto momento han sido tóxicas, en donde sufres hasta insultos y he tenido parejas ca...”

-Actualmente, ¿tienes pareja?

“Sí, pero no me gusta exponerlo, e incluso con quien estoy, ni redes sociales tiene”.

-¿Te gustaría casarte o tener hijos?

“No pienso casarme y no tengo ni cerquita las ganas de tener un hijo, quiero enfocarme en mis cosas”.

La modelo siempre ha destacado por su sensualidad. Sus medidas son: 95-70-96. / TVNotas

-De lo que has vivido, ¿te arrepientes de algo?

“Para qué te digo que me arrepiento, si ya pasó, lo vivido es pasado (ríe), y si me arrepiento, no aprendí nada. No me arrepiento, porque no robé, ni maté, pasaron cosas en mi vida que me enseñaron a ser más fuerte y más chin... Además, ahora cuando me miro al espejo, en lugar de darme vergüenza por lo que viví, me veo y estoy tan contenta y orgullosa de lo que veo”.

-¿Cuál es tu deseo en este momento?

“Que yo esté saliendo de un show, bajando de un escenario y la esté rompiendo (triunfando) todo el tiempo; el escenario para mí va a ser mi otro nivel de terapia. El que entiendan el porqué de mis letras y regalar esto que tengo con el corazón, va a ser mi sueño cumplido”.

-¿Qué otros planes tienes?

“Lo que he pensado sería un podcast, estoy cerrando bien la idea; tal vez mis pensamientos de diez minutos y ojalá con el tiempo se pueda extender, pero más que eso, no sé qué venga”, finalizó.

La modelo argentina ha participado en el reality show Inseparables y también es activista. / TVNotas

¿Quién es Ingrid Brans, ‘La Reata’?

Nació el 4 de mayo de 1986, en Argentina.

Es modelo alternativa y activista sexual.

2010–2016 Se dio a conocer como ‘La Reata’ en el noticiario El Mañanero.

2019 Participó en el reality show Inseparables, Amor al Límite, con su entonces pareja, Mauro Riveros.

2022–2023 Durante la pandemia trabajó con el productor musical Yoshi y se está lanzando como rapera.

Cuenta con más de 40 canciones grabadas, de las cuales 20 ya están disponibles en las plataformas digitales.

En su canal de YouTube Ingrid Brans Oficial tiene más de 22 mil 400 suscriptores.