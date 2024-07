Ingrid Brans ‘la Reata’ de Brozo, tras decidir NO a tres embarazos: “Ya no puedo tener hijos”

La modelo y cantante Ingrid Brans (38 años), mejor conocida como ‘la Reata’ de Brozo, señaló que, a lo largo de su vida, ha sufrido situaciones fuertes que la han marcado: tres ab0rt0s, 4bus0 se... y 4d¡cc¡0n3s. El destino le cobró la factura y no podrá convertirse en madre.

Ingrid Brans revela que nunca podrá convertirse en madre

Hace dos meses se sometió a una cirugía y le quitaron la matriz. “Fue mejor retirarla porque con el tiempo podría llegar a desarrollar quistes o tumores”.

Ingrid nos contó sobre sus @b0rt0s: “El primero fue a los 17. Me dio mucho miedo ser mamá soltera. A los 21 me practiqué un l3gr4d0 porque el chavo se fue a España y no iba a forzar las cosas. El otro a los 23, cuando quedé en El mañanero con Brozo. Yo estaba indecisa si dejaba de bailar o la tele y no me quise aventar el paquete”.

“Mi vida estuvo en peligro con el primero por haberlo hecho en una casa en Argentina y no en un hospital. Cuando desperté en el pasillo medio sedada, estaba toda adolorida del vientre, me dolían las piernas por los cólicos. Me habían puesto vendas por dentro, pero estaba s4ngr4nd0”. Ingrid Brans

Ingrid nos contó las consecuencias de haberse practicado los 4b0rt0s: “En abril comencé a tener problemas. Acudí con mi doctora y me dijo que, entre los l3gr4dos, y la mala praxis de estos, era necesario retirar la matriz. Me la quité y ya no puedo tener hijos. No es algo que me llene de orgullo, pero estoy viva”.

“Fui 4bus4d4 de niña, consumí sust4ncias y trabajé como ba¡larina, pero mi vida cambió. Por eso estoy terminando de escribir una conferencia sobre lo que viví, enfocada en los adolescentes y los papás. Espero les sirva”.

¿Cómo fue para Ingrid Brans trabajar con Brozzo?

Ingrid nos dijo cómo fue trabajar con Brozo, a quien en su momento tacharon de m¡sóg¡no y m4ch¡sta por cómo la trataba. “Yo era feliz siendo la n4lg4 p4ck. Me reía todo el tiempo. Venía de un lugar muy pesado y ahí fingía ser un personaje. Era ‘la Reata’. Ahora soy Ingrid”.

“No me sentía obj3to se... de nadie. Yo disfruto quien soy y lo demuestro... En esa época de mi vida me dejé de dr0g4r. Tuve una mejor vida, y me llegaron mejores oportunidades”, dijo Ingrid.

Nos contó sobre sus recientes proyectos: “Sigo con mi música de reguetón. Quiero sacar una crema a base de c@nn@b¡s para aliviar dolores musculares. Y estoy checando estudiar derecho mercantil”, concluyó.

¿Quién es Ingrid Brans?

La modelo argentina llegó a México en 2007 y trabajó como ba¡lar¡na, viviendo 4bus0 ínt¡m0 y dep3nd3ncia al consumo de ciertas sust4nc¡as.

En 2010 hizo un casting y se quedó para ser el personaje de “la Reata” en El mañanero con Brozo. En 2016 Brozo decidió quitarle la máscara y todo el mundo conoció a Ingrid Brans.

