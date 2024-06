Integrante de los 90s Pop Tour sufre por la salud de su padre, tuvo accidente y lucha por su vida

En abril, Grupo Mercurio hizo un llamado urgente a la comunidad para conseguir donadores de sangre para el padre de Héctor Ugarte, integrante de la agrupación. Esta petición se difundió rápidamente en las redes sociales, movilizando a seguidores y al público en general para ayudar en esta situación humanitaria.

La urgencia de la donación se debía a que el padre de Héctor Ugarte sufrió un accidente en motocicleta. Grupo Mercurio lanzó esta solicitud para apoyar a su compañero en un momento crítico y para incentivar a la comunidad a unirse como donantes de sangre.

¿Cómo sigue el papá de Héctor Ugarte, tras ser atropellado?

Héctor Ugarte compartió detalles sobre la condición de su padre en una entrevista con Televisa Espectáculos. Tras el accidente, su padre se encuentra en estado grave, luchando por su vida.

“Mi papá venía en una moto y lo atropellaron, no llevaba casco, tiene hemorragias y fracturas en la cara. Llevamos dos meses y ha sido un camino muy largo. Mi papá sigue muy grave. No sé si la va librar, si te soy honesto”, comentó Ugarte.

El cantante también expresó su esperanza y su aceptación ante cualquier posible desenlace. “Lo único que le pido a Dios es que no quede mal. Si se va a quedar, que sea lo más parecido a lo que él era. Si su momento es de trascender, darle la tranquilidad de que pase lo que sea mejor”, añadió.

Mira: Aleska defiende su amor por Clovis y confronta a conductora de Telemundo

Así fue el accidente

El accidente ocurrió cuando el padre de Héctor Ugarte regresaba a casa después de una comida. Según el relato de un amigo que acompañaba a su padre en otra moto, el conductor que lo atropelló huyó del lugar. “Pasa en segundos. Mi papá venía de una comida, eran 500 metros a su casa. El amigo de mi papá que venía en otra moto nos contó que quien lo arrolló huyó", recordó Ugarte.

Padres del cantante Héctor Ugarte.

Grupo Mercurio se une con un concierto a beneficio de la salud del padre de Héctor Ugarte

En respuesta a esta difícil situación, los compañeros de Héctor Ugarte en Grupo Mercurio organizarán un concierto benéfico el próximo 3 de julio en Monterrey, Nuevo León. Héctor expresó su gratitud por esta iniciativa. “Me vieron angustiado y me dijeron que me iban a apoyar. Me siento muy conmovido (...) Me han apoyado mucho. Mi familia está muy agradecida”, comentó Ugarte.

Los detalles del recinto y horario del concierto aún no han sido compartidos, pero se publicarán en los próximos días en las redes sociales de Grupo Mercurio.

Checa: El Capi Pérez desearía dejar Venga la alegría y estas serían sus razones

Instagram: grupomercurio

Esta acción refleja la solidaridad y el apoyo mutuo dentro de Grupo Mercurio, demostrando que, en los momentos más difíciles, la unión y la empatía son vitales para salir adealnte..

Mira: Ferka exhibe pruebas de la infidelidad de Jorge Losa con Serrath y le reclama: “Z0rr4" ¡Solo la verdad!