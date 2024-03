Internauta acusa a Kalimba de haber abusado de ella y una amiga ¿también lo denunciará?

Hace algunos días, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) inició una investigación a Kalimba por presuntamente haber abusado s3xu4lmente de su exempleada.

Según información del periodista, Carlos Jiménez, el C4, la denunciante afirmó que el cantante abusó de ella en, al menos, tres ocasiones. El caso está siendo investigado por la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales.

Si bien el reportero informó que la Fiscalía busca encarcelarlo, Eliser García, abogado del también actor de teatro, mencionó que la querella fue interpuesta el año pasado y aún no existe una orden de aprehensión en contra de su representado.

Incluso reiteró que Kalimba está dispuesto a presentarse ante las autoridades para demostrar su inocencia, pues sabe que saldrá caminando tal como entre porque es inocente.

Otra mujer acusa a Kalimba de abuso

En medio de esta polémica, una joven señaló que la celebridad también habría abusado de ella y una amiga cuando apenas tenían 19 años.

Mediante un video difundido por la cuenta de TikTok @tumamilovepwr, la chica mencionó que, supuestamente, Kalimba las invitó a un ‘after’ en su casa y, cuando se quedaron dormidas, él se habría aprovechado de ellas.

“Recuerdo estar dormida y sentir que alguien me estaba tratando de (p3n3trar). Volteo, y era Kalimba. En ese momento yo me levanté. Reaccioné. Vi lo que estaba pasando. Vi que mi amiga estaba dormida al lado mío. La traté de levantar a ella para sacarla de su casa”, indicó.

De acuerdo con su versión, trató de irse del lugar con su amiga, pero el integrante de OV7 se lo impidió. “Me dejó afuera. (Estuve) alrededor de dos horas o más tocando la puerta, sin lograr que abrieran. En ese lapso, Kalimba abusó de mi amiga”, indicó.

¿La tiktoker denunciará a Kalimba?

Si bien no mencionó si planea denunciar los hechos, la tiktoker reiteró que no busca un beneficio económico con sus declaraciones, sino que Kalimba pague por lo que ha hecho.

“Creo que ha habido demasiados casos de niñas, de mujeres que han alzado la voz en contra de esta persona y se les ha dicho mentirosas, que han tratado de aprovecharse de la situación para fama o ganar dinero, pero yo no tengo ninguna intención de ganar nada por esto. Creo que lo he callado demasiados años y sí, me gustaría ver que Kalimba se haga responsable de sus actos”, puntualizó.

Y añadió que el artista es una persona “enferma” que solo se esconde “detrás de su religión” para ocultar sus malas acciones.

Kalimba y sus denuncias por abuso

Con las declaraciones de la internauta, se sumarían cuatro mujeres que han acusado a Kalimba de abuso.

El primer caso surgió en 2010, después de que Daiana Guzmán, quien en ese entonces era menor de edad, acusó a Kalimba de haberla invitado a su hotel para aprovecharse de ella. En aquella ocasión, el caso fue desestimado por falta de pruebas y el cantante llegó a un acuerdo con la joven.

Casi 14 años después. Melissa Galindo, quien trabajaba para el sello discográfico del famoso, sostuvo que el artista la tocó inapropiadamente en dos ocasiones. El asunto no llegó a los tribunales.

Actualmente, el intérprete de Tocando fondo enfrenta una denuncia por parte de una exempleada. Por lo que las declaraciones de la internauta serían la cuarta acusación en contra del cantante.

