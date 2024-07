Invitada de ‘Acércate a Rocío’ sorprende con bebé de plástico: “Es mi hijo y somos felices”

En uno de los episodios más impactantes de ‘Acércate a Rocío’, una invitada llamada Erika dejó a todos sorprendidos al presentar un muñeco de plástico al que llama Luisito’, y afirmar que es su hijo.

Erika, una joven que no ha podido ser madre debido a problemas médicos, llevó a Luisito al programa y explicó que él es su hijo adoptivo.

La conductora Rocío Sánchez Azuara, al ver el muñeco, comentó que Erika parecía “obsesionada” con él.

El episodio, titulado ‘Quieren que entregue a mi bebé', también reveló que la hermana de Erika, Azucena, está embarazada de un mes. La familia de Erika está tratando de convencer a Azucena para que le entregue a su bebé, ya que Erika ha ofrecido una considerable suma de dinero para comprarlo.

Azucena, visiblemente afectada, se negó a entregar a su hijo, a pesar de la presión de su familia. Ella relató que cuando era pequeña, fue cuidada por Julisa, la mamá de Erika, después de que su propia madre fuera víctima de un asalto.

Instagram

Mira: Bárbara Islas no quiere saber nada de Gala Montes, está furiosa porque la exhibió, ¡hubo pleito!

“Fue una sorpresa, no estaba en mis planes, pero es mío y lo quiero tener. Desgraciadamente, mi familia me presiona demasiado, hasta mi pareja se ha portado mal conmigo”, comentó Azucena sobre su embarazo.

Erika presenta a su bebé de plástico

En el programa, Erika defendió su relación con Luisito, asegurando que él le ha dado un gran sentido a su vida. Explicó que, debido a una enfermedad, no puede ser madre y que compró al muñeco por internet para reemplazar al bebé que no pudo tener. Erika insistió en que ella y Luisito son muy felices juntos y que no quiere que nadie los separe.

Rocío Sánchez Azuara le aconsejó a Erika que no debe tratar al muñeco como si fuera un bebé real. Le sugirió que, en lugar de un muñeco, un perro podría darle más cariño y compañía.

“Luisito le ha dado un gran sentido a mi vida”, dijo Erika entre lágrimas, mientras Rocío le respondía que el muñeco es solo de plástico y que su relación con él podría ser mejor entendida con la ayuda de expertos.

Mujer presenta a su bebé de plástico en ‘Acercáte a Rocío’. / Captura de pantalla

Mira: Captamos a Irina Baeva en el teatro apoyando a su ahora ex; ¡la ‘Aventurera’ vive ‘El precio de la fama’!

Rocío ayuda a Erika y le da esperanza sobre convertirse en mamá

Rocío invitó a Erika a recibir ayuda terapeútica y se comprometió a ayudarla con apoyo de especialistas que puedan diagnósticar cuál es el problema que le impide ser mamá para que pueda trabajar en ello y cumplir su deseo de tener un hijo.

“No te quiero romper el corazón, pero tu “bebé” si se puede comprar, un bebé de carne y hueso no”, dijo Rocío.

Por último, se reveló que el cómplice de Erika en el plan para obtener el bebé de Azucena era su cuñado.

Él explicó que, debido a su situación actual, no puede ser padre y que su intención es asistir a la hermana de su esposa para que deje de cuidar a ‘Luisito’.

Mira: Katy Perry prende el ambiente en antro de España y es captada bailando ‘La macarena’, video