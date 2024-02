Isabella Castillo reacciona al embarazo de Michelle Renaud con su exesposo Matías Novoa

Isabella Castillo y Matías Novoa iniciaron su romance cuando se conocieron en la serie ‘El señor de los cielos’ y decidieron casarse en 2019.

No obstante, repentinamente en 2021, Matías le solicitó el divorcio a la actriz y anunciaron su separación con un comunicado en redes sociales.

En su momento corrieron los rumores de que Matías le había sido infiel a su entonces esposa con Michelle Renaud y aunque él negaba tener algo con ella, tiempo después anunciaron su noviazgo.

El actor Matías Novoa estuvo casado con la actriz Isabella Castillo, a quien conoció en ‘El señor de los cielos’.

Isabella le desea lo mejor a Matías

Después del drama de la separación, Matías y Michelle se casaron sorpresivamente a finales de 2023 y luego de rumores de un posible embarazo, finalmente hace unos días lo confirmaron.

En medio de esta noticia, Isabella apareció para presentar la nueva temporada de ‘El señor de los cielos’ y no pudo evitar ser cuestionada sobre la paternidad de su ex.

Al respecto, Isabella comentó, “Yo siempre he sabido que Matías quería ser papá nuevamente y le deseo lo mejor, como toda relación claro que tuvo tropiezos, altos y bajos. Aprendí muchísimo de mi matrimonio y no le deseo nada malo, le deseo solo las mejores cosas. Un hijo siempre es una bendición y que Dios los bendiga siempre”.

Además, Isabella fue cuestionada sobre el cambio que ha tenido Matías siendo un hombre casado y formando una nueva familia, a lo que la actriz de 29 años comentó: “Somos seres cambiantes, lo ideal es cambiar para bien. Yo no sé cómo está cambiando él en su vida en lo personal yo seguí con mi vida, sigo trabajando, me he seguido dando oportunidades en el amor. Él decidió, siguió su camino y le deseo lo mejor”.

“No me tocaba (conocer al nuevo Matías) ¿sabes? Al final del día es lo que te toque, no me tocaba este nuevo Matías, a mí me tocó el Matías que me tocó en su momento el que vino a enseñame muchas cosas, lo bueno y lo malo y de este nuevo Matías no pienso nada, él siguió con su vida”, continuó.

Michelle y Matías esperan un bebé juntos / Instagram: @michellerenaud

Finalmente la joven actriz de ‘La usurpadora’ expresó, “esta vida es muy corta como para andar deseándole nada malo a nadie y como para también andar metiéndose en la vida de los demás”.

“Yo me divorcié hace dos años, él siguió con su vida, yo seguí con la mía y pues le deseo lo mejor”, concluyó.