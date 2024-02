Bárbara de Regil encara a Adela Micha en vivo por burlarse de ella

Bárbara de Regil ha protagonizado muchas polémicas en redes sociales por sus declaraciones o comentarios en transmisiones en vivo.

Una de las más recientes fue cuando los reporteros le cuestionaron si prefería ‘Halloween’ o ‘Día de Muertos’ a lo que ella se quedó pensando y se entendió que no sabía cuál era la diferencia y no sabía cuál escoger.

Ante esta polémica, la mañana de este miércoles fue cuestionada por Adela Micha y le dijo, “¿ya sabes la diferencia entre ‘Halloween’ y ‘Día de Muertos’?” A lo que ella respondió enfrentándola.

“Siempre la he sabido… justamente, qué chistoso que lo mencionas, yo vi que hablaste de esta entrevista”, comenzó su respuesta entre risas.

Con tranquilidad, Bárbara continuó explicando, “lo dije y después me quedé pensando… y dije, ‘prefiero Halloween’, pero todo el mundo se quedó con el ‘no sabe la diferencia’ y entiendo que de ahí saquen cositas para poder platicar de algo”.

Así que le cuestionaron si le molestan las burlas y comentó, “No. Más bien lo que me pasa, es que me da hu3v4 y digo, qué hu3v4 el ‘no, les tengo un chisme’”, arremedando a Adela cuando da las noticias.

Bárbara enfrentó a su estilo a Adela Micha / Instagram:@barbaraderegil

Bárbara de Regil les reclama por hacer más grande el tema

La actriz reconoció que a veces la sinceridad con la que se maneja puede generar algunas burlas, pero entonces le reclamó a uno de los colaboradores de la conductora, “hay gente que lo hace más grande. Como en tu caso. El día que hablaste de eso fue hacerlo más grande”.

Entonces el colaborador le dijo que nunca la trataron mal. Y Bárbara le explicó que un tema se puede “hacer más grande” cuando una figura habla de ello, poniendo el ejemplo de que si ella sube algo a sus historias, le daría esa exposición al tema y finalmente se haría grande.

Adela le explicó a Bárbara que no la habían atacado / Facebook: La Saga

Seguramente la siempre polémica Bárbara de Regil seguirá dando de qué hablar.