Israel Jaitovich presentó su nuevo y muy divertido programa ´Humor sin barreras´

El programa ´Humor sin barreras´ se va a transmitir todos los martes a las 10 de la noche con repetición los viernes a las 11 de la noche

El canal Distrito Comedia se ha vuelto en líder de audiencia en la televisión de paga y esto es gracias al trabajo que de su director y productor, Israel Jaitovich, quien presentó el nuevo programa ´Humor sin barreras´.

Esta emisión será conducida por Cynthia Urías y en ella se confrontarán a hombres y mujeres famosos con un gran toque de diversión y revelaciones muy atrevidas.

Durante la presentación de este programa, que se llevó a cabo en Televisa San Ángel estuvieron Israel Jaitovich, Cynthia Urías, Arath de la Torre, Juan Carlos ´el Borrego´ Nava, Edson Zúñiga ´el Norteño´, Bárbara Torres, Mariazel y Sofía Rivera Torres.

Luis Pérez



Al respecto, Israel Jaitovich comentó: “La idea de esta emisión nace a raíz de que queríamos un programa en vivo más cercano a los temas actuales y después de ver tantos formatos donde hay sólo hombres o sólo mujeres, dijimos por qué no juntamos hombres y mujeres y da un resultado doble, padrísimo. Está profundamente chistoso. Estoy seguro que va a ser un éxito”.

Por su parte, Cynthia Urías nos dijo: “Que me hayan elegido para conducir este proyecto tan diferente a lo que he hecho es una gran sorpresa. Se supone que soy la moderadora, pero me ataco de la risa con lo que ocurre. Es un programa que la gente va a agradecer de manera espectacular”.

Luis Pérez



El programa ´Humor sin barreras´ se va a transmitir todos los martes a las 10 de la noche con repetición los viernes a las 11 de la noche en Distrito Comedia.