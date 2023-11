Issabela Camil apoya a Sergio Mayer: “Si busca la presidencia, lo acompañaré”

Issabela Camil (54 años) es amante de la moda y participó por primera vez en el diseño de algunos modelos de una marca mexicana de zapatos para mujer. Platicamos con ella. Dejó en claro su admiración y amor a Sergio Mayer, con quien lleva más de 15 años de relación, cuando no le daban ni un mes de duración. Nos contó de lo orgullosa que está de sus hijas, Victoria y Antonia.

La actriz nos cuenta que, aunque provienen de estratos sociales diferentes, pues Sergio creció en una familia humilde, esto no fue obstáculo en su relación. “Crecimos con educaciones muy distintas, pero nos une el amor. Tenemos los mismos valores. El dinero, o la falta de, no tiene nada que ver con lo que te inculcan tus padres. Crecimos con valores muy parecidos y eso da estabilidad de nuestro hogar”.

Conociendo las aspiraciones políticas de Mayer, le preguntamos si se ve como primera dama: “No me gustaría ser la primera dama, soy la primera dama de México (bromea). Nunca he pensado en serlo. Sergio tiene aspiraciones políticas. Es un gran servidor público. Lo demostró en la legislatura pasada. Creo que es donde se siente más realizado. Si él toma la decisión, lo acompañaré. El DIF me da mucha ilusión. Me gusta apoyar a los niños. Apoyamos a varias fundaciones. Lo haría muy bien (encabezar el DIF)”.

Sergio Mayer ha tenido una carrera política y quiere alcanzar más en ese rubro / Instagram

La actriz comentó que están muy contentos con el éxito de Los Mayer Camil: la familia. Nunca imaginaron la respuesta del público. “Estamos muy contentos. Llenos de trabajo. Antonia comienza la novela El amor no tiene receta, de Juan Osorio. Sergio filma una película. A mí me pidieron hacer una participación especial en esa cinta. Tengo mucho trabajo con una marca de zapatos. Estoy con muchos proyectos”.

Respecto a algunas críticas aseguró: “Muchos nos dicen que debería haber más drama. Pero eso no existe porque así somos. No podemos crear algo que no es real. Cuando haya drama, igual estarán ahí las cámaras”.

En relación con cómo han tomado sus hijas compartir sus vidas con el público dijo: “Son dos adolescentes que viven etapas de la vida. Igual estoy irritable, o Sergio. Es normal. Eso es parte de lo que graban las cámaras. Lógicamente tenemos una agenda. No están pegados con nosotros 24/7. A veces se quejan, pero es normal. Todos nos quejamos”.

La familia Mayer Camil está cosechando muchos éxitos / Liliana Carpio

Issabela comentó que está orgullosa de su hija, Antonia, ya que se abre camino en la actuación. “Me gusta darle consejos. Pero también la dejo ser. Estoy contenta de que va empezando en Televisa. Esperemos que le vaya bien”.

No hay denuncia contra Sofía Rivera Torres pero sí le pusieron un alto

Por último, sobre la demanda que había iniciado contra Sofía Rivera Torres, confirmó que metió una carta a la producción de La casa de los famosos México: “Pararon la boca de esta mujer, no se pudo hacer más porque la ley dice que al que difama es el que tiene que demandar, y Sergio no lo quiso hacer”, finalizó.

Recordemos que en el reality donde Sofía también era parte del cuarto infierno, la tacharon de traicionera y resultó expulsada. Conforme fue avanzando el programa, Sofía acusó a Sergio de usar ‘bots’ para obtener votos del público poniendo en duda su credibilidad, así que Issabela salió en defensa de su esposo diciendo que establecería una denuncia en su contra.

Sergio no quiso demandar a Sofía Rivera Torres por sus dichos en el reality / Instagram: @sergiomayerb @sofíariveratorres

Si quieres conocer todas las entrevistas en exclusiva que, esta semana tu revista revista TVNotas impresa y digital tiene para ti ¡Corre a comprarla ya!