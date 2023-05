¿Jorge Salinas es el amante perfecto? El actor asegura que nunca queda a deber nada de nada

El 9 de mayo llega a los escenarios la puesta en escena de la obra ‘Los amantes perfectos’.

En mayo el mundo del teatro podrá disfrutar de la obra ‘Los amantes perfectos’, de Patricia Martínez, la cual verá la luz en una gira nacional que dará inicio en Tlaxcala.

La comedia será protagonizada por Victoria Ruffo, Jorge Salinas, Pablo Montero, Sherlyn, Ivonne Montero y Candela Márquez.

La obra reza la frase ‘Los amantes perfectos no existen a ciencia cierta’, ante ello dos de sus actores salieron a desmentir dicha frase, esto tuvo lugar frente a las cámaras del programa ‘Hoy Día’ y es que el elenco se encuentra en ensayos.

En donde Jorge Salinas explicó abiertamente si se considera un buen o mal amante, se sabe que es uno de los actores que el público reconoce como uno de los más atractivos, o bien quien más atrae mujeres, pero fue el propio actor famoso quien explicó como es su desempeño en ese rubro:

“Siempre, diario, todos los días”, confesó.

Jorge Salinas aseguró que su papel de un perfecto amante va más allá del teatro y es que lo implementa día a día en su vida

Aunado a eso fue cuestionado sobre si alguna chica le ha reclamado por quedarle a deber algo o bien por no el nivel de su desempeño:

“No, no fijes que no, las entidades crediticias a veces no alcanzan, es que hay que cobrar más, no, no nos pagan”, añadió entre risas.

Jorge Salinas aseguró que es un amante perfecto todos los días de su vida

Por su parte, Pablo Montero, quien ha sido sumamente señalado por supuestos problemas legales con algunas chicas, no dejó pasar la oportunidad de dar a conocer si ha decepcionado a alguna persona:

“Es que yo soy de más”, comentó.

Pablo Montero aseguró que es un amante que da más de lo necesario, por lo que no ha tenido que enfrentar reclamo alguno

El también cantante indicó que no solo satisface a sus parejas, sino lo que le sigue:

“Sí, no precisamente, pero soy muy activo”, finalizó.