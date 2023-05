José Eduardo olvidó darle el mensaje de condolencias de Eugenio Derbez a su mamá, Victoria Ruffo

El 8 de marzo perdió la vida la señora Guadalupe Moreno, mamá de la actriz Victoria Ruffo, de manera tranquila y sin sufrimiento en su casa.

El actor José Eduardo Derbez está dentro de una nueva polémica debido a que se le olvidó darle las condolencias que su padre, el actor Eugenio Derbez, le mandó con motivos de la pérdida de su abuelita.

Recordemos que la señora Guadalupe Moreno, mamá de Victoria Ruffo, perdió la vida el pasado 8 de marzo.

El joven actor dijo que recibió el mensaje de texto de su papá Eugenio Derbez, pero jamás se lo dijo a su mamá. / TVNotas: Luis Pérez

Por ende, Eugenio Derbez en un encuentro reciente con la prensa fue cuestionado si le mando el pésame por la pérdida de la mamá de su exesposa, Victoria Ruffo. Y el actor señaló que sí lo hizo por medio de su hijo.

“No supe qué hacer, ya que la situación era muy complicada. Se lo mandé con José Eduardo, no quise marcarle en ese momento porque no sabía como fuera a reaccionar”, dijo el actor.

Según el famoso él no recordó cuál fue la respuesta de su mamá ante las condolencias de Eugenio, su padre. / TVNotas: Luis Pérez

Fue así que durante la alfombra roja de las 100 representaciones de la obra ‘La Clase’, en la que el joven actor participa, señaló al respecto a esta polémica, que sí recibió el mensaje de su papá, ya que se encontraba en Argentina.

“Sí, sí yo estaba en Argentina haciendo unas cosas. Y mi papá me dio el mensaje para mi mamá”, dijo el actor.

José Eduardo Derbez habló al respecto de la polémica en medio de su celebración por las 100 presentaciones de la obra La Clase / TVNotas: Luis Pérez

Al preguntarle qué fue lo que le dijo su mamá José Eduardo contestó: ”Eso si no me acuerdo, pero si mi papá me dijo ‘Dile a tu mamá que lo siento mucho’”.

Y agregó: “Eso sí, no me acuerdo si lo pasé. Y es que así es mi papá, y es que no traigo mi celular, sino si se los enseñaría. Pero si hubo mensaje de texto de mi papá”.

El actor recibió el mensaje de su padre en pleno viaje a Argentina. / TVNotas: Luis Pérez

Por su parte, la actriz Victoria Ruffo quien fue la madrina de las 100 representaciones de la obra ‘La Clase’, aseguró que no recibió el mensaje de condolencias de su ex por la partida de su mamá.

“No, no me dijo nada, pues le diré qué poca abuela, pero hay un Dios que todo lo ve y lo oye”.

Asimismo, al respecto de que su ex, Eugenio, dijo que no quería ser imprudente, comentó: “Hay, si siempre ha sido imprudente”, finalizó.