Herencia de Mariana Levy se retrasó porque “metieron mano”, según su hijo, José Emilio

Tras el lamentable fallecimiento de Mariana Levy en 2005, sorprendentemente hoy sus tres hijos: María, Paula y José Emilio no han podido cobrar la herencia que les dejó, la cual se estipuló recibirían al cumplir la mayoría de edad.

Mucho se ha especulado sobre este tema, pero en la edición de mayo de 2023 de TVNotas, platicamos en exclusiva con José Emilio y Paula Fernández Levy, quienes rompieron el silencio y revelaron la verdad de lo que ha ocurrido con este tema.

“Ya parece un chiste eso, van dieciocho años sin que se resuelva nada y ha habido muchas personas que se han aprovechado de la herencia, que han agarrado por aquí, por allá; ha habido personas que han trabado que cobremos ese dinero. Estoy desesperado por cobrar ese dinero, que sería un volver a empezar”. José Emilio Levy

José Emilio y Paula Levy aseguran que no han recibido ni un peso de la herencia de su madre / Jorge Neri

Agregó: “Mi tío ‘Coco’ lo hizo muy mal como albacea del testamento de mi mamá; en cuanto rindió cuentas, salió con otras cosas que no venían al caso; faltaba dinero que, según él, había metido en brochas, pintura, pero no estaba la factura, por eso mi papá y María, que ya era mayor de edad, decidieron cambiar de albacea y hoy es Caro, una amiga de mi mamá”.

La herencia de Mariana Levy se retrasó porque ‘metieron mano’, asegura José Emilio

A varios meses de que José Emilio se sinceró para TVNotas, volvió a reiterar que la herencia que le dejó su madre sigue en controversia. Incluso, habrían existido conflictos con su hermana, María.

En entrevista para DPM, el joven explicó: “No es un conflicto de nosotros como hermanos. Simplemente, esta herencia, lamentablemente, ha sido tocada y hecho y deshecho por todo el mundo. O sea, no solo por los herederos, no. Mi papá en su momento, mi abuela, en su momento. Todos metían mano de aquí para allá. No estoy diciendo por hacernos el mal. Simplemente, mentían manos y eso es algo que iba retrasando”.

El joven, hijo de ‘El pirru’, habló de la sesión espiritual que tuvo con su abuela. / Archivo TVNotas

Añadió: “Nunca llegábamos a un acuerdo y se hacía un círculo, un círculo de este mete, entonces, yo meto… Todos han metido mano en esta herencia”.

Así lo dijo José Emilio Levy:

Pese a que Emilio ha estado solo, luego de los conflictos familiares que ha protagonizado con su padre, José María Fernández ‘el Pirru’, aseguró que la soledad no es un problema para él, ya que tiene amigos que lo visitan todos los fines de semana.

Al momento, María no se ha pronunciado a las declaraciones de José Emilio, quien aún sigue padeciendo de conflictos debido al uso de la herencia de su fallecida madre, Mariana Levy.