José Ron confiesa que ha llegado a pensar que el casarse, ser padre y formar una familia no es para él

José Ron se sinceró respecto a sus relaciones fallidas, la última de ellas con la actriz Luciana Sismondi, por lo que ahora el actor aseguró estar centrado por completo en su carrera.

El famoso detalló, en una reciente conversación con los medios de comunicación, que había dejado en segundo plano sus aspiraciones de contraer matrimonio y formar una familia junto a alguien más.

El actor aclaró que en este momento se encuentra disfrutando de su soltería y no está buscando pareja. Por lo que ha adoptado una actitud de que todo fluya.

José Ron revela que el amor ya no es para él / Instagram

“Antes sí recuerdo que yo les platicaba: quiero ser papá y la familia, ahora no. Sí ha cambiado mi forma de pensar y mi forma de ser. He llegado a pensar que capaz yo no soy para eso”, mencionó.

José Ron aseguró que por el momento está enfocado principalmente en su carrera y seguir creciendo en lo personal.

“Estoy tan enfocado en mi carrera, que no me quita ya el sueño el ser papá, ni de casarme. No sé si me quiero casar, ya como que cambió mucho mi forma de pensar”, comentó.

El actor también mencionó que no descarta la posibilidad de enamorarse en futuro, pero ha decido dejar que las cosas fluyan.

“Si la vida me lo da, adelante. Yo creo que hay tiempos para todo... pero ahorita disfruto tanto estar así”, dijo.