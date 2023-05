José Ron y Luciana Sismondi habrían terminado su romance

En TV Notas te presentamos las primeras imágenes del romance que iniciaron José Ron y la conductora, Luciana Sismondi en enero de 2021, luego de que el actor celebrara su cumpleaños número 40 en compañía de amigos como Gonzalo García Vivanco y Kimberly Dos Ramos, en donde aprovechó para presentarles a su novia, tras el truene con la actriz, Jessica Díaz.

Desde entonces, la relación fue creciendo y en diciembre de 2022, José Ron declaró en una entrevista con el programa ‘Hoy’ que ya vivían juntos, lo que sorprendió pues el galán de telenovelas no ha formalizado con ninguna de sus exparejas como Begoña Álvarez, Irán Castillo, Karla Pineda y Daniela Álvarez, y se llegó a pensar que Luciana sería la indicada para dar el siguiente paso.

Sin embargo, aunque la pareja protagonizaba un tórrido romance, al parecer decidieron terminar su relación, según indicó el periodista Ernesto Buitrón, reportero del programa ‘Hoy’ y conductor de ‘Todo Para la Mujer’ de Maxine Woodside.

José Ron y Luciana ya vivían juntos / Instagram: @joseron3

“De buena fuente les puedo decir que terminaron”, indicó el periodista en el programa de radio, donde añadió las supuestas razones que los hicieron separarse, “ella ha tenido mucho trabajo, realmente desde que llegó a Telehit empezó a hacer novela, está en campañas publicitarias, se la llevan de viaje para cubrir festivales o algo”, indicó.

¿Por qué terminaron José Ron y Luciana Sismondi?

Según Ernesto, esta sería la razón por la que la pareja no logró empatar sus tiempos para dedicarle más a la relación, “y al final José, digamos que es un hombre que absorbe la relación, que quiere tenerla cerca, que le gustaba que ella estuviera en casa, más tranquila, para que cuando se desocupara la viera”, explicó.

El colaborador de Maxine también dijo que un factor importante fue que el actor no apoyó a Luciana en la presentación de la telenovela ‘Pienso en Ti’, protagonizada por Dulce María y David Zepeda (aunque José Ron iba a ser el protagonista pero lo bajaron del proyecto), en donde la conductora tiene apariciones, mientras ella sí lo apoyaba en todo lo que hacía, “hubo ahí una diferencia de caracteres y pues se separaron, digámoslo así, porque también no había como una parte de apoyo de él”, mencionó.

Luciana le habría dado prioridad a su carrera, aunque José quería tenerla cerca / Instagram: @joseron3

Y continuó, “el tema aquí, a lo que me dicen, es que Ron sí es un hombre que absorbe mucho a la pareja, que la quiere tener en casa, y en este instante también para Luciana (su prioridad) es su carrera, porque al final está dando estoy pequeños pasos siendo conductora y en las novelas”.

Finalmente, el periodista resaltó que ninguno de los dos ha subido fotografías o videos juntos en los últimos días a sus redes sociales, siendo que ellos eran muy activos al compartir románticas imágenes para sus seguidores.

José Ron y Luciana habrían terminado por el exceso de trabajo, revelan / Instagram: @joseron3

Recordemos que luego de irse a vivir juntos, la pregunta para el actor fue si ya planeaba casarse con Luciana, a lo que respondió, “fíjate que no me quita el sueño (llegar al altar) porque estamos muy bien. Estamos como creciendo, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar o para hacer que las cosas mejoren porque yo creo que no hace falta eso para que algo se ponga todavía mejor”.

Y concluyó diciendo por qué para él no es importante el matrimonio, “estoy convencido, y es mi forma de pensar, que muchas veces el papel no se necesita y a veces pues, no sé por qué, luego esas parejas y muchas personas hacen que ese papelito, algo pase (y terminen). No sé qué sea”.