Juan José Origel lanza crítica despiadada a Paul Stanley en su boda: “Se veía desparramado”

El pasado lunes 8 de enero, se anunció que Paul Stanley se había casado con su pareja Joely Bernat, con quien lleva casi 9 años de relación. La noticia fue confirmada por el propio conductor durante la transmisión del programa Hoy.

“Fue el 24 de diciembre exactamente. Lo más interesante es que ni la familia de Joely ni la mía lo sabían. Entonces, cuando todos llegaron para cenar, ya que era la cena de Navidad, dijimos: ‘Es una cena de Navidad, pero aprovechando que estamos todos aquí, ¡que pase la jueza!’. Los testigos fueron la hermana de Joely y mi hermano”, comentó Paul Stanley a sus compañeros de ‘Hoy’.

Paul Stanley compartió imágenes del festejo en las que aparece junto a Joely Bernat y sus dos perritos, vestidos para la ocasión.

Esto dijo ‘Pepillo’ de Paul Stanley en su boda

Juan José Origel criticó a Paul Stanley por su informalidad. El conductor del programa “Con permiso” comentó el viernes 12 de enero, las imágenes de la boda de Paul Stanley con Joely Bernat, pero lanzó una fuerte crítica al conductor de ‘Hoy’.

‘Pepillo’ no dudó en expresar su opinión sobre la elección de vestuario de Paul Stanley para esta ocasión en particular. Según Origel, el conductor no llevaba corbata y tenía la camisa abierta, un detalle que consideró como fuera de lugar para la ocasión. "¿Por qué no se puso corbata? Los novios deben llevar corbata”, expresó.

“Es una boda civil, se ve muy bien”, dijo Martha Figueroa, también conductora de ‘Con permiso’.

"¿Cómo que se ve bien? Se ve todo desparramado”, arremetió ‘Pepillo’ sobre el look que eligió Paul Stanley para su boda con Joely.

Finalmente, Martha Figueroa defendió a Paul asegurando que al ser una boda civil, el conductor se veía bien.

Paul Stanley y su boda íntima con Joely Bernat

El querido conductor de ‘Hoy’ aseguró que fue una boda tan privada, que ni sus invitados sabían que iban a casarse. En plena reunión familiar dieron la sorpresa de que se casaría por el civil. Entre otros detalles, Paul Stanley reveló que le gustaría hacer una boda más grande, pero aún no sabe cuándo.

